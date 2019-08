Posłowie opozycji w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości. "Domagamy się wglądu w dokumentację"

Dymisja Łukasza Piebiaka nie kończy sprawy dyskredytowania niektórych sędziów. Ta afera musi być precyzyjnie wyjaśniona - mówili posłowie PO-KO, którzy w piątek weszli do siedziby MS w ramach kontroli poselskiej. Podkreślili, że domagają się pełnego wglądu w dokumentację znajdującą się w resorcie.

Posłowie PO-KO Mariusz Witczak, Joanna Augustynowska i Arkadiusz Myrcha, którzy weszli w piątek do resortu sprawiedliwości, poinformowali też, że o godz. 15.30 spotkają się jeszcze z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wójcikiem.



Na briefingu po wyjściu z siedziby ministerstwa Witczak powiedział, że dymisja dotychczasowego wiceszefa MS Łukasza Piebiaka "w żaden sposób nie kończy tej afery siania nienawiści i dyskredytowania ludzi". -Ta afera musi być bardzo precyzyjnie wyjaśniona i będziemy bardzo precyzyjnie każdą kwestię badać i analizować - oświadczył poseł PO.

"To sytuacja absolutnie skandaliczna"



Dodał, że w sprawie hejtu wobec niektórych sędziów zostały złamane przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przepisy Kodeksu karnego m.in. ws "przekroczenia uprawnień, nękania, siania nienawiści".



- To sytuacja absolutnie skandaliczna. Afera związana z próbą dyskredytowania przy pomocy aparatu państwa niepokornych sędziów, próba zniszczenia ich życia osobistego przypomina nam najmroczniejsze czasy lat 50 - powiedział Witczak dodając, że "takie zjawiska nie mogą być tolerowane w demokratycznym państwie, prawa które jest członkiem UE".



Zapowiedział, że posłowie PO będę "bardzo precyzyjnie sprawdzać dokumenty dotyczące tej afery", a jeszcze w piątek spotkają się z wiceministrem Wójcikiem, z którym chcą rozmawiać m.in. o budżecie MS, o wydatkach tego resortu.

"Widać doskonale, że ta zorganizowana grupa"



Poseł Myrcha dodał, że jeśli premier Mateusz Morawiecki i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro myślą, że dymisja Piebiaka "zakończyła tę aferę, to są w głębokim błędzie". - Widać doskonale, że ta zorganizowana grupa, która sama siebie na komunikatorze nazwała "kastą" funkcjonowała w sposób zorganizowany nie tylko w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale także w Krajowej Radzie Sądownictwa i co gorsza jeszcze w Sądzie Najwyższym - mówił poseł.



- To wszystko dotyczyło osób, które były bezpośrednio związane z ministrem Ziobrą i które często obejmowały funkcje z jego bezpośredniego nadania - powiedział Myrcha.



Oświadczył, że posłowie opozycji "domagają się pełnego wglądu w dokumentację" znajdującą się w resorcie sprawiedliwości i informacji m.in. o księdze wejść i wyjść, o tym, czy Piebiak już po swej dymisji mógł używać jeszcze służbowego telefonu i komputera oraz informacji o umowach cywilno-prawnych.

