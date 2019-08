"Minister Ziobro nie wiedział o procederze w jego resorcie". Piotr Müller w "Graffiti"

- Z tego, co mi wiadomo, minister Ziobro nic nie wiedział o procederze (w resorcie sprawiedliwości - red.), więc konsekwencje poniósł związany ze sprawą wiceminister Piebiak - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller w programie "Graffiti". Dodał, że wie to z wypowiedzi samego ministra, a Ziobro jako prokurator generalny nie będzie bezpośrednio prowadził postępowania ws. sytuacji w jego resorcie.

Zdaniem gościa Wojciecha Dąbrowskiego, sprawa ministra Piebiaka "w sensie rządowym jest zamknięta", ponieważ został on zdymisjonowany. Dodał, że "powinna być wyjaśniona" sytuacja w resorcie sprawiedliwości związana z hejtem, jaki kierowano wobec sędziów nieprzychylnym zmianom w systemie prawnym wprowadzanym przez PiS.

- Jeżeli doszło do naruszenia standardów etycznych w przypadku sędziów, czy standardów prawnych w przypadku Kodeksu karnego to powinny być wyciągnięte konsekwencje. Nie ma żadnej taryfy ulgowej - zapewnił.

"Cechą państwa autorytarnego jest, gdy minister wie o wszystkim w jego resorcie"

Poinformował, że minister Ziobro zwrócił się do rzecznika dyscyplinarnego Sądu Najwyższego, aby rozpoczął postępowanie w sprawie sędziów mających zajmować się hejtem opisanym przez Onet.

Müller powiedział, że Ziobro "nic nie wiedział o tym procederze". - Konsekwencje poniósł wiceminister Piebiak, który jest bezpośrednio zamieszany w tę sytuację.

Jego zdaniem, gdyby minister nie zdymisjonował od razu swojego zastępcy, wtedy "moglibyśmy rozmawiać o innego rodzaju odpowiedzialności".

- Cechą państwa co najmniej autorytarnego jest, gdy minister wie wszystko, co dzieje się u niego w resorcie - dodał.

Rzecznik rządu o sprawie sędziego Wytrykowskiego

Müller zwrócił uwagę, że konflikt nie dotyczy polityków. Zgodził się, iż jest to "wojna sędziów" i zapewnił, że po ewentualnym ujawnieniu informacji o kolejnych osobach uczestniczących w procederze "hejtowania" będą wobec nich wyciągane konsekwencje.

Odniósł się do środowych doniesień Onetu o inicjatywie sędziego Wytrykowskiego z ubiegłego roku, kiedy to miał zainicjować akcję wysyłania pocztówek z napisem "Wyp...laj" do Małgorzaty Gersdorf, I Prezes Sądu Najwyższego.



- Pan sędzia, z tego co wiem, zaprzeczył, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest prawda. Jeżeli takie działanie miało miejsce, nie spełnia standardów etycznych sędziego - mówił.

Wskazał, że "nie po to robimy reformę wymiaru sprawiedliwości, aby przymykać oczy na to, że ktoś nie spełnia standardów etycznych".

- Jeżeli takie sytuacje będą wychodziły z jednej czy drugiej strony (sceny politycznej - red.) to powinny te osoby ponosić konsekwencje - ocenił.

"Prokurator generalny nic nie mógł w systemie, jaki zaoferowała PO"

Zapytany, czy funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego powinny zostać rozdzielone (było tak w latach 2010-2016), ocenił, że "w systemie, jaki zaoferowała Platforma Obywatelska prokurator generalny tak naprawdę nic nie mógł".

- Przez to powstawały sieci, które pomagały przymykać oczy np. na aferę reprywatyzacyjną - stwierdził.

