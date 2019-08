Metallica zagrała dla polskich fanów "Sen o Warszawie"

To nie pierwszy raz kiedy zespół zaskakuje w ten sposób polską publiczność. Podczas zeszłorocznego koncertu w krakowskiej Tauron Arenie zaśpiewali "Wehikuł Czasu" Dżemu.

Muzyczne prezenty od Metallici otrzymali też fani w Czechach, kiedy zespół grał tam koncert wykonał utwór "Jožin z bažin" grupy Banjo Band, również w oryginalnym języku.

"Sen o Warszawie" to utwór dobrze znany i ważny dla Warszawiaków. Na nagraniu opublikowanym w internecie słychać jak w wykonaniu utworu muzykom pomagało tysiące fanów.

W mediach społecznościowych PGE Narodowy napisał: Tak Metallica podbija serca polskich fanów. Razem z nią śpiewało blisko 60 tysięcy osób zgromadzonych na arenie.

Podczas środowego koncertu zespół zagrał zarówno swe klasyczne kompozycje z wcześniejszych albumów, jak i nowsze utwory. Fani zgromadzeni na koncercie na PGE Narodowym mogli usłyszeć m.in. "Unforgiven", "Moth into Flame", "St. Anger" czy "Nothing Else Matters".

Występ grupy w Warszawie odbył się w ramach trasy WorldWired Tour 2019. Wszystkie bilety sprzedały się w zawrotnym tempie, łącznie z dodatkową pulą, która pojawiła się w ostatniej chwili.

