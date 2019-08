Lewica wybrała hasło wyborcze. "Zrobimy niezły wynik"

Ugrupowania lewicowe: SLD, Wiosna i Lewica Razem zawarły przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi porozumienie, na mocy którego ich kandydaci wystartują z list KW SLD ze wspólnym logo Lewica.

Biedroń powiedział, że zbierane są już podpisy pod listami wyborczymi, od sobotniej konwencji, która odbędzie się w Warszawie, rozpocznie się prezentacja programu. - A 13 października zrobimy niezły wynik w wyborach do Sejmu i Senatu - dodał.

"Wielopokoleniowe listy, jak wielopokoleniowa jest lewica"

Lider Wiosny zachęcał też wszystkich do wsparcia list lewicy. Dodał, że podpisało się już pod nimi kilkadziesiąt tysięcy osób.

- To będą listy wielopokoleniowe tak, jak wielopokoleniowa jest lewica, bo lewicy udało się zrobić coś, na co czekały Polki i czekali Polacy od dłuższego czasu, na połączenie się, na współpracę, na dialog. Lewica zawsze była silna, kiedy szła zjednoczona i przegrywała, kiedy szła podzielona do wyborów - mówił Biedroń.

Lider Lewicy Razem Adrian Zandberg również zachęcał do podpisywania się pod listami lewicy. Według niego wybór przed którym Polacy staną jesienią, to wybór pomiędzy powrotem do przeszłości i przyszłością, którą jest lewica.

Zandberg o "Polsce tanich mieszkań"

- Lewica to jest odważne spojrzenie tam, gdzie Polska jest nowoczesnym europejskim państwem dobrobytu. Lewica to jest Polska po stronie pracowników, to Polska tanich mieszkań, to Polska bezpieczeństwa dla wszystkich, szacunku dla pracowników, szacunku dla ciężko pracujących. I to jest właśnie Polska współpracy, a nie wojny każdego z każdym - powiedział Zandberg.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października.

wka/ PAP