Lubnauer: porozumienie opozycji ws wyborów do Senatu ma charakter taktyczny

Pod koniec lipca lewica zaproponowała tzw. pakt senacki, który zakłada, że opozycyjne partie nie będą wystawiały przeciwko sobie kandydatów w wyborach do Senatu. W poniedziałek sekretarz generalny PO Robert Tyszkiewicz zapewnił dziennikarzy, że Koalicja Obywatelska, Lewica i PSL wypracowały porozumienie w wyborach do Senatu, jednak pozostało kilka okręgów, co do których prowadzone są jeszcze rozmowy.

Lubnauer pytana w czwartek w radiowej Trójce o "pakt senacki" powiedziała, że - to porozumienie staje się faktem, nie będzie bratobójczej wojny, będzie możliwość głosowania na jednego przedstawiciela opozycji.

Dodała, że w Warszawie będzie czterech kandydatów z Koalicji Obywatelskiej do Senatu, a - w innych miejscach będą to np. przedstawiciele PSL, czy SLD.

Zaznaczyła, że porozumienie programowe w wyborach do Sejmu dotyczy Koalicji Obywatelskiej, którą tworzą Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni.

- To tutaj mamy tzw. szóstkę Schetyny, czyli nasze propozycje związane z ochroną zdrowia, edukacją i wyższą płacą - powiedziała.

Ugrupowania, które mają różne programy nie konkurują ze sobą w Senacie

Natomiast jeśli chodzi o Senat - dodała - porozumienie ma "charakter taktyczny".

- Polega na tym, że mamy ugrupowania, które mają różne programy, idące ze swoimi listami do Sejmu, natomiast nie konkurują ze sobą w Senacie - podkreśliła.

W poniedziałek Rada Krajowa PO zatwierdziła listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu i kandydatów do Senatu. Pozostało jednak kilka okręgów w wyborach do Senatu, co do których prowadzone są jeszcze rozmowy.

Lider PO Grzegorz Schetyna zapowiedział w środę, że ostateczne decyzje ws. kandydatów zgłaszanych do Senatu zostaną ogłoszone najpóźniej do piątku.

WIDEO - "Charakterystyczne chrapanie osoby w stanie agonalnym". Nowe informacje ws. poszukiwań grotołazów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dc/ PAP