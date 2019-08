Niedźwiedź wtargnął do domku letniskowego i... poczuł się jak u siebie [WIDEO]

Ważący ponad 100 kg niedźwiedź włamał się do domku wakacyjnego nad jeziorem Tahoe w Kalifornii. Nieproszony gość otworzył lodówkę, wyciągnął pojemnik z mięsem i lodami, a po chwili poszedł do salonu, gdzie zjadł posiłek, który zakończył deserem. Jedyne czego nie umiał zrobić niedźwiadek, to... włączyć telewizora.