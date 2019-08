Były proboszcz katedry w Gorzowie Wlkp. skazany ws. pożaru wieży kościoła

Rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata i 7 tys. zł grzywny – to kara wymierzona byłemu proboszczowi gorzowskiej katedry ks. Zbigniewowi S. przez sąd. Duchowny przyznał się do zarzutów postawionych mu w związku z pożarem wieży kościoła – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Roman Witkowski.

- Ksiądz Zbigniew S. przyznał się do winy i wyraził chęć poddania się karze. Ta została ustalona przez prokuratora, oskarżonego i jego obrońcę. Sąd Rejonowy w Gorzowie przychylił się do jej wymiaru i dzisiaj zapadł nieprawomocny wyrok w tej sprawie - powiedział Witkowski.



Dodał, że biorąc pod uwagę charakter orzeczenia nie należy spodziewać się ze strony prokuratury, jak i samego oskarżonego składania apelacji od wyroku.

Akt oskarżenia ws. pożaru wieży zabytkowej katedry trafił do sądu w kwietniu br. W stan oskarżenia prokuratora postawiła obecnego i byłego proboszcza parafii katedralnej w Gorzowie. Śledztwo prowadziła Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

Szereg uchybień



Obecny proboszcz ks. Zbigniew K. i jego poprzednik ks. Zbigniew S. zostali oskarżeni o "sprowadzenie zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób i mieniu w wielkich rozmiarach, bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru poprzez niewykonywanie - jako zarządcy obiektu budowlanego - obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego, tj. wieży katedralnej stanowiącej odrębną strefę pożarową".



Chodzi m.in. o uchybienia dotyczące braku sprawnego systemu sygnalizacji pożarowej, braku wykonywania co najmniej raz w roku badań rezystancji instalacji elektrycznej wieży, braku oddzielenia kubatury wieży od naw kościoła poprzez zamknięcie drzwiami o odpowiedniej odporności ogniowej wejść na chór, nad sklepienie i do kościoła.



Duchownym zarzucono też brak opracowania szczegółowej instrukcji postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia na terenie obiektu określającej zasady prowadzenia ewakuacji, oddymiania obiektu oraz prowadzenia działań gaśniczych.



Zarzut dotyczący ks. Zbigniewa S., który został w czwartek skazany, obejmował okres od sierpnia 2007 r. do lipca 2012 r., natomiast dotyczący ks. Zbigniewa K. okres od sierpnia 2012 r. do lipca 2017 r.

Witkowski przekazał, że drugi z oskarżonych – ks. Zbigniew K. nie zgadza się z przedstawionymi zarzutami. W tym przypadku swojej niewinności będzie dowodził przed sądem. Niebawem ma ruszyć proces w tej sprawie.

Pożar w gorzowskiej katedrze



Do pożaru w gorzowskiej katedrze doszło 1 lipca 2017 r. w trakcie obchodów 760-lecia lokacji miasta. Po południu na katedralnej wieży pojawił się ogień. Wielogodzinny pożar spowodował zniszczenie górnej części wieży. Strażacy opanowali ogień dopiero następnego dnia. Dwie trzecie wieży zostało uratowane. Ocalały dzwony i organy.



Od wielu miesięcy katedralną wieżę otaczają rusztowania i trwa remont zabytkowego budynku. Objął on nie tylko przywrócenie dawnej świetności wieży, ale także odnowienie wnętrza i murów całej świątyni. Całkowity koszt prac jest szacowany na ok. 20 mln zł. Obecnie robotnicy montują konstrukcję nowej kopuły katedralnej wieży. Jest szansa, że remont kościoła zakończy się w tym roku.



Kościół katedralny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest uznawany za jeden z symboli Gorzowa Wielkopolskiego. Został zbudowany w drugiej połowie XIII w. jako miejski kościół parafialny.



Świątynia znajdująca się w centrum miasta jest najcenniejszym zabytkiem i ważnym miejscem dla wiernych diecezji. Rangę kościoła katedralnego zyskała w 1946 r. i jest obecnie głównym kościołem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.



O wydaniu czwartkowego wyroku poinformowała "Gazeta Lubuska" na swoim portalu.

WIDEO - Sędzia Iwaniec usunięty z Ministerstwa Sprawiedliwości. "Miał dostarczać haki na Markiewicza" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP