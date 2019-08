"Uśmiech to podstawa naszego życia". Dziennikarka Polsat News z tytułem "Optymisty roku 2019"

- Nie wierzyłam, że mogę dostać tę nagrodę, ale optymistką jestem od urodzenia. Moja mama zawsze wpajała we mnie te wartości, aby uśmiechać się bez względu na to, co dzieje się wokół. Uważam, że jest to podstawa naszego życia. Jestem bardzo szczęśliwa, jestem zaszczycona, że taką nagrodę otrzymałam – skomentowała wyróżnienie dziennikarka Polsat News.

Organizatorem gali, na której przyznawany jest tytuł "Optymisty Roku 2019" jest fundacja "JESTEM OPTYMISTĄ" - organizacja non profit, która poprzez różnego rodzaju inicjatywy promuje optymizm oraz ludzi, których postawa i optymistyczne nastawienie do życia pozwalają przezwyciężyć przeciwności losu.

las/ Polsat News, osobowosciisukcesy.pl