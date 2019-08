Klient zastrzelił kelnera. "Za długo czekał na posiłek"

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem ok godz. 21. Według relacji pracowników baru, napastnik zamówił kanapkę. Gdy realizacja zamówienia się przedłużała, mężczyzna wyciągnął broń i strzelił do obsługującego go kelnera.

Napastnik uciekł

Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia. Postrzelony 28-latek zmarł w skutek odniesionych obrażeń.

- To cicha restauracja, nie było z nią nigdy żadnych problemów. Otworzyła się kilka miesięcy temu - mówią "Le Parisien" mieszkańcy Noisy-le-Grand.

Inni mieszkańcy wskazują jednak, że w ostatnim czasie okolica stała się niebezpieczna, a władze nie potrafią poradzić sobie z handlarzami narkotyków i pijanymi na ulicy.

bas/msl/ Le Parisien, BBC