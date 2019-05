Kelner pomylił butelki. Klient wypił wino za 22 tys. zł

Klient zamówił butelkę bordeaux za 260 funtów, zamiast tego otrzymał wino Chateau le Pin Pomerol z 2001 roku, które jest siedemnaście razy droższe. Na świecie wyprodukowano tylko 500 butelek tego trunku.

Restauracja zamieściła na Twitterze zdjęcie dwóch butelek obok siebie z podpisem "wyglądają całkiem podobnie".

THEY LOOK PRETTY SIMILAR OK?! 😉 pic.twitter.com/JWFW81cbe8