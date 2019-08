Dworczyk: o godzinie 10:30 zostanie opublikowana lista lotów Donalda Tuska

- W ramach konsultacji, zarówno z klubami parlamentarnymi jak i innymi kancelariami zostały wprowadzone pewne dodatkowe zapisy w stosunku do tej pierwotnej wersji. Natomiast, co do zasady, projekt opiera się na trzech filarach: transparentność, jasna odpowiedzialność i jasne zasady - powiedział Dworczyk.

Wcześniej szef KPRM zapowiadał, że wśród założeń projektu ustawy znalazło się m.in. wprowadzenie centralnego rejestru lotów typu HEAD, zakaz przelotów dla rodzin czy parlamentarzystów nie uczestniczących w oficjalnych delegacjach.

Do prac nad projektem zostali zaproszeni szefowie kancelarii prezydenta, Sejmu, Senatu oraz szefowie klubów parlamentarnych lub ich przedstawiciele.

Do tej pory na stronach KPRM pojawiły się wykazy lotów: premiera Mateusza Morawieckiego, b. premier Beaty Szydło i b. premier Ewy Kopacz.

Loty marszałka Kuchcińskiego

Pod koniec lipca Radio Zet podało, że marszałek Sejmu latał rządowymi samolotami wraz z rodziną. Po tych informacjach dyrektor CIS poinformował, że Kuchciński wpłacił 5 tys. zł na Klinikę Budzik działającą przy Centrum Zdrowia Dziecka i 10 tys. zł na Caritas Polska za 23 loty samolotem rządowym, w których towarzyszyli mu członkowie rodziny.

Kuchciński, przepraszając za loty z rodziną flotą rządową, poinformował też, że zdarzyła się raz sytuacja, kiedy rządowym samolotem podróżowała tylko jego żona. Kuchciński przekonywał, że w związku z przelotami, kiedy na pokładzie samolotu towarzyszyli mu bliscy, nie doszło do złamania prawa. Zadeklarował też wpłatę 28 tys. zł na modernizację sił zbrojnych za lot żony.

Prokuratora Okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie sprawdzające ws. ewentualnych nieprawidłowości w związku z lotami marszałka Marka Kuchcińskiego.

luq/ Polsat News, PAP