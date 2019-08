Opublikowano wykaz lotów Beaty Szydło. Zawiera 164 pozycje

We wtorek wieczorem na stronie internetowej KPRM opublikowano wykaz lotów Beaty Szydło. Była premier w ubiegłym tygodniu sama zwróciła się z prośbą o publikację tych informacji.

Wykaz zawiera 164 pozycje lotów Beaty Szydło z czasów, by pełniła funkcję Prezesa Rady Ministrów. Pierwszy lot odbył się z 29 na 30.11.2015; ostatni 10.12.2017. Spośród 164 lotów 73 odbywały się wojskowym samolotem CASA, 16 śmigłowcem W-3 Sokół, jeden lot był lotem czarterowym do Ułan Bator, a reszta samolotem Embraer.

Szydło była premierem od 16 listopada 2015 r. do 11 grudnia 2017 r., natomiast funkcję wicepremiera pełniła od 11 grudnia 2017 r. do 4 czerwca 2019 r., kiedy to przyjęła mandat europosłanki z ramienia PiS.

Szydło wystąpiła o opublikowanie wykazu lotów w zw. z ujawnieniem przez media i posłów opozycji lotów rządowymi samolotami marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego wraz z rodziną, politykami i ich bliskim. W piątek marszałek Sejmu złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Loty premiera Morawieckiego

W piątek na stronie KPRM został opublikowany wykaz lotów urzędującego premiera Mateusza Morawieckiego, który zapowiedział wcześniej szef KPRM.

Michał Dworczyk zapowiedział również założenie projektu ustawy ws. lotów służbowych najważniejszych osób w państwie wśród których znalazło się m.in. wprowadzenie centralnego rejestru lotów typu HEAD, zakaz przelotów dla rodzin czy parlamentarzystów nie uczestniczących w oficjalnych delegacjach. Do prac nad projektem zostali zaproszeni szefowie kancelarii prezydenta, Sejmu, Senatu oraz szefowie klubów parlamentarnych lub ich przedstawiciele.

Afera z lotami marszałka Kuchcińskiego

Pod koniec lipca Radio Zet podało, że marszałek Sejmu latał rządowymi samolotami wraz z rodziną. Po tych informacjach dyrektor CIS poinformował, że Kuchciński wpłacił 5 tys. zł na Klinikę Budzik działającą przy Centrum Zdrowia Dziecka i 10 tys. zł na Caritas Polska za 23 loty samolotem rządowym, w których towarzyszyli mu członkowie rodziny.

W poniedziałek Kuchciński, przepraszając za loty z rodziną flotą rządową, poinformował, że zdarzyła się raz sytuacja, kiedy rządowym samolotem podróżowała tylko jego żona. Kuchciński przekonywał, że w związku z przelotami, kiedy na pokładzie samolotu towarzyszyli mu bliscy, nie doszło do złamania prawa. Zadeklarował też wpłatę 28 tys. zł na modernizację sił zbrojnych za lot żony.

W środę Prokuratora Okręgowa w Warszawie poinformowała, że trwa postępowanie sprawdzające ws. ewentualnych nieprawidłowości w związku z lotami byłego już marszałka.

