Prokuratura Krajowa: nie uzyskano żadnego dowodu wykluczającego winę Kraski

"Analiza dowodów nie uzasadnia konkluzji, że w śledztwie ws. Arkadiusza Kraski ujawnione zostały nowe fakty lub dowody wskazujące na to, że skazany nie popełnił przypisanej mu zbrodni" - przekazała Prokuratura Krajowa i poleciła Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie wycofać z sądu wniosek o wznowienie postępowania ws. uniewinnienia mężczyzny.

Na początku lipca Sąd Najwyższy odroczył sprawę wznowienia postępowania wobec skazanego 18 lat temu na dożywocie Kraski. Sąd zobowiązał prokuraturę do przedstawienia w ciągu miesiąca "jednolitego i wewnętrznie niesprzecznego" stanowiska co do nowych faktów lub dowodów w tej sprawie.

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, w związku z tym zobowiązaniem zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak "po przeanlizowaniu sprawy polecił Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie wycofanie wniosku o wznowienie tego postępowania i o uniewinnienie oskarżonego wobec braku przesłanek procesowych i faktycznych".

"Ustalenia nie podważają kluczowych dowodów"

- Analiza materiału dowodowego, zgromadzonego w postępowaniu nie uzasadnia konkluzji, że w śledztwie tym ujawnione zostały nowe fakty lub dowody wskazujące na to, że skazany Arkadiusz Kraska nie popełnił przypisanej mu zbrodni - podkreśliła PK.

Jak dodano, z przeprowadzonej przez prokuraturę analizy wynika, że podjęte ustalenia "nie podważają kluczowych dowodów, które były podstawą wyroku skazującego Arkadiusza Kraskę na dożywotnie więzienie".

- Przede wszystkim nie podważono zeznań kilkorga świadków, którzy jednoznacznie rozpoznali Arkadiusz Kraskę jako osobę strzelającą z broni palnej do ofiar przestępstwa. Wiarygodność tych zeznań potwierdzają zapisy monitoringu wideo ze stacji benzynowej, na której doszło do morderstwa - podkreśliła PK.

Prokuratura podkreśliła, że w sprawie Kraski "nie uzyskano żadnego dowodu wykluczającego dotychczasowe ustalenia".

- Nie przesłuchano żadnego (ani nowego, ani znanego wcześniej) świadka, którego zeznania odbiegałaby od tej (wersji - red.), na której oparty został wyrok skazujący. Ustalenia stanu faktycznego nie mogą być zamienione spekulacjami i domysłami. Dotychczasowe efekty postępowania zmierzające do precyzyjnych ustaleń i ich właściwego zinterpretowania nie upoważniają do wyciągnięcia konkluzji o popieraniu wniosku o wznowienie postępowania - czytamy.

Tym samym, zdaniem prokuratury, "w materiale dowodowym brak jest faktów i dowodów, które wypełniałyby formalne i materialne przesłanki wznowienia postępowania".

Poniedziałkowe pismo Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

"W dniu 12 sierpnia 2019 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło pismo od Prokuratora Regionalnego w Szczecinie w sprawie Arkadiusza K. W treści tego wniosku zawarte jest oświadczenie o cofnięciu wniosku o wznowienie postępowania" - przekazał we wtorek zespół prasowy Sądu Najwyższego. Jak dodano, "skuteczne cofnięcie wniosku wymaga zgody skazanego".

Obrońca Arkadiusza Kraski, mec. Michał Kałużny powiedział, że nie otrzymał jeszcze takiej informacji i nie zna treści wniosku.

- Jestem bardzo zaskoczony - powiedział. Jak dodał "zgody skazanego na pewno nie będzie".

Sam Kraska także stwierdził, że nie otrzymał takiej informacji i nie będzie na razie komentował sprawy.

Odroczenie wznowienia postępowania

Wniosek o wznowienie sprawy i - pierwotnie - uniewinnienie Kraski złożyła w marcu br. Prokuratura Regionalna w Szczecinie. We wniosku tym wskazywano, że podczas śledztwa mogło dojść do popełnienia przestępstwa m.in. preparowania dowodów i mataczenia, co wpłynęło na orzeczenie sądu.

Po wpłynięciu wniosku o wznowienie sprawy Kraski, SN na początku maja wstrzymał wykonywanie wyroku z 2001 r. wobec niego, a mężczyzna wyszedł na wolność. Łącznie z okresem aresztu był pozbawiony wolności przez niemal 20 lat.

Na początku lipca do SN wpłynęło kolejne pismo prokuratury, w którym zmieniono wniosek ws. Kraski i zwrócono się o wznowienie sprawy oraz przekazanie jej sądowi I instancji do ponownego rozpoznania zamiast uniewinnienia.

Zabójstwo sprzed 20 lat

Sprawa Kraski była szeroko opisywana w mediach, między innymi w programie "Państwo w Państwie". Mężczyzna 7 marca 2001 r. został skazany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na dożywocie za przypisane mu podwójne zabójstwo we wrześniu 1999 r. Wyrok ten utrzymał 3 lipca 2001 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Jak pisały media, do zabójstwa w 1999 r. doszło na tle porachunków między grupami przestępczymi - od ran postrzałowych w pobliżu jednej ze szczecińskich stacji benzynowych zginęli Marek C. i Robert S.

Informację o wycofaniu wniosku prokuratury, jako pierwsze podało Radio Zet.

ac/ PAP