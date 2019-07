Sąd Najwyższy odroczył decyzję ws. Arkadiusza Kraski

Sąd Najwyższy zobowiązał prokuraturę do przedstawienia w ciągu miesiąca "jednolitego i wewnętrznie niesprzecznego" stanowiska, co do nowych faktów lub dowodów ws. Arkadiusza Kraski. Tym samym SN odroczył sprawę wznowienia postępowania wobec skazanego 18 lat temu na dożywocie Kraski.

Wniosek o wznowienie sprawy i - pierwotnie - uniewinnienie Kraski złożyła w marcu br. Prokuratura Regionalna w Szczecinie. Na początku lipca do SN wpłynęło kolejne pismo prokuratury, w którym zmieniono wniosek ws. Kraski i zwrócono się o wznowienie sprawy oraz przekazanie jej następnie sądowi I instancji do ponownego rozpoznania zamiast uniewinnienia.

- Składanie w SN w terminie tygodnia przed wyznaczonym posiedzeniem pism i to o takiej treści, jest co najmniej niestosowne i zaskakujące oraz skutkujące powstaniem wątpliwości, które w trybie procesowym muszą zostać wyjaśnione - powiedziała w uzasadnieniu wtorkowej decyzji SN sędzia Barbara Skoczkowska.

Jak dodała "to powinnością prokuratora w zakresie zainicjowanego przez niego nadzwyczajnego postępowania jest, aby przedstawiona finalnie argumentacja prawna oparta na kategorycznych wnioskach co do faktów i dowodów (...) była merytorycznie i logicznie spójna".

Po przedstawieniu dodatkowego stanowiska przez prokuraturę odnieść do niego pisemnie będzie mógł się obrońca Kraski. Dopiero potem SN wyznaczy kolejny termin posiedzenia.

Mogło dojść do preparowania dowodów i mataczenia

Sprawa Kraski była szeroko opisywana w mediach. Mężczyzna 7 marca 2001 r. został skazany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na dożywocie za przypisane mu podwójne zabójstwo we wrześniu 1999 r. Wyrok ten utrzymał 3 lipca 2001 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Jak pisały media, do zabójstwa w 1999 r. doszło na tle porachunków między grupami przestępczymi - od ran postrzałowych w pobliżu jednej ze szczecińskich stacji benzynowych zginęli Marek C. i Robert S. Wniosek o wznowienie sprawy i - pierwotnie - uniewinnienie Kraski złożyła Prokuratura Regionalna w Szczecinie. We wniosku tym wskazywano, że podczas śledztwa mogło dojść do popełnienia przestępstwa m.in. preparowania dowodów i mataczenia - co wpłynęło na orzeczenie sądu.

Zwrócono się o przekazanie sprawy sądowi I instancji

- Z dokonanej przez Prokuraturę Krajową analizy wynika, że podjęte ustalenia nie podważają kluczowych dowodów, które były podstawą wyroku skazującego Kraskę na dożywotnie więzienie - wyjaśniała przyczyny modyfikacji wniosku rzeczniczka prasowa PK prok. Ewa Bialik.

Obrońca Kraski, mec. Michał Kałużny zapewniał, że konsekwentnie będzie wnosił przed SN o uniewinnienie swojego klienta.

Po wpłynięciu wniosku o wznowienie sprawy Kraski SN na początku maja wstrzymał wykonywanie wyroku z 2001 r. wobec niego, a mężczyzna wyszedł na wolność. Łącznie z okresem aresztu był on pozbawiony wolności przez blisko 20 lat.

WIDEO - Radiowóz stoczył się do rzeki w Olsztynie. Ludzie wyszli z klubów i robili z nim selfie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ PAP