Prof. Płatek: słowa abp. Jędraszewskiego zachęcają do eksterminowania innych ludzi

- Jędraszewski powinien zdawać sobie sprawę, że słowa, które mówi (...) prowadzą również do czynów - powiedziała w czwartkowym wydaniu programu "Wydarzenia i Opinie" prof. Monika Płatek. - To daleko idąca nadinterpretacja tej wypowiedzi. Służy personalnemu atakowi na arcybiskupa - odparł dr Tymoteusz Zych z Ordo Iuris.

- Pod literami LGBTQ+ kryją się ludzie mający te same prawa obywatelskie, co wszyscy inni, a są ich pozbawiani. Mają te same uczucia, rodziny, chcą być godnie traktowani, a nie wykorzystywani jako argument do zasłaniania zbrodni Kościoła i wykorzystywania w akcjach politycznych - mówiła profesor Płatek w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

- To daleko idąca nadinterpretacja tej wypowiedzi. Służy personalnemu atakowi na abp. Jędraszewskiego. Jego słowa to stanowczo wyrażony sprzeciw wobec ideologii LGBT, wobec pewnego eksperymentu społecznego mającego na celu przebudowanie rodziny - zaznaczył dr Zych z organizacji Ordo Iuris.

"Na marsze pozwala konstytucja"

- Marsze są m.in. dlatego, że konstytucja na to pozwala. Artykuł 57. mówi o tym, że można pokojowo demonstrować. Marsze równości są po to, aby protestować. Jest ważne, aby pokazać, że nie mamy do czynienia z "zarazą", tylko z ludźmi, rodzicami, ich bliskimi. Ważne, żeby stworzyć bezpieczną przestrzeń, aby czuć się sobą - wskazała prof. Płatek pytana o cel organizacji tego rodzaju zgromadzeń.

Wyjaśniła, jaki był jej cel udziału w płockim marszu równości. - Pojechałam po to, aby pokazać, że tam, kiedy ludzie proszą o chleb, rzuca się w nich kamieniami, gdzie proszą o rybę, dostają kamieniami, proszą o jajko, a dostają jajkiem, jak skorpionem. To nie jest postawa chrześcijańska - oceniła w Polsat News.

Dodała, że "to nie są sprawy wyłącznie mniejszości seksualnych, tylko ludzi, ich godności oraz praw".

"Brak elementarnego szacunku"

Do ideologii szacunku i godności prezentowanych podczas marszu równości odniósł się dr Zych.

- Jakie związki z szacunkiem i godnością, które pani zdaniem przyświecają marszom LGBT, mają chociażby takie instalacje, jak prześmiewcza imitacja procesji Bożego Ciała czy katolickiej Mszy świętej - zapytał profesor Płatek.

Dodał, że "ludzie, którzy mają pełne usta haseł o godności i szacunku jednocześnie nie są w stanie okazać elementarnego szacunku drugiemu, w tym przypadku wierzącemu".

"Konstytucja nie wyklucza związków tej samej płci"

W czasie programu Tymoteusz Zych odniósł się również do artykułu 18. Konstytucji RP. Zawarty jest w niej zapis o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny. Kwiatek, w odpowiedzi, przywołała wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

- Wyrok sądu pokazał, że nasza konstytucja nie wyklucza związków tej samej płci - skomentowała.

W poniedziałek na Twitterze lidera Wiosny (Płatek startowała do PE z list tej partii - red.) Roberta Biedronia pojawiła się grafika porównująca słowa abp. Jędraszewskiego o "tęczowej zarazie" do słów Heinricha Himmlera z 1937 roku ("Homoseksualizm to zgubna zaraza" - red.).

Kardynał Dziwisz o abp Jędraszewskim: "Obecny arcybiskup krakowski przewodzi nam w walce o wartości moralne."



To tak tylko jeśli ktoś miał nadzieję, że Episkopat zareaguje na haniebne słowa Jędraszewskiego o "tęczowej zarazie"... pic.twitter.com/FmYdvoZVWU — Robert Biedroń (@RobertBiedron) August 12, 2019

Bogdan Rymanowski zapytał profesor, czy to porównanie było uzasadnione. - Abp Jędraszewski powinien rozumieć, co mówi i myślę, że rozumie. Wcześniej tymi samymi pojęciami nazywano bliżej niewiadomy gender i Żydów (…). Abp Jędraszewski nie ma prawda nazywać ludzi w taki sposób - odpowiedziała prof. Płatek.

Metropolita krakowski abp. Marek Jędraszewski powiedział 1 sierpnia w bazylice Mariackiej (w 75. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego), że "czerwona zaraza już nie chodzi po naszej ziemi, ale pojawiła się nowa, neomarksistowska, chcąca opanować nasze dusze, serca i umysły; nie czerwona, ale tęczowa". Hierarcha jest krytykowany przez niektóre środowiska, w tym związane z ruchem LGBT. Z drugiej strony słychać wiele głosów wsparcia m.in. ze strony wiernych, Konferencje Episkopatu Polski czy biskupów.

ac/msl/ Polsat News