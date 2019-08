"Świat jest równie bezczynny ws. Kaszmiru, jak wtedy, gdy władzę zdobywał Hitler"

"Godzina policyjna, represje i nieuchronne ludobójstwo Kaszmirczyków w okupowanym przez Indie Kaszmirze odbywają się dokładnie zgodnie z ideologią RSS, zainspirowaną ideologią nazistowską" - napisał Khan.

RSS, czyli Rashtriya Swayamsevak Sangh (Krajowy Korpus Ochotników) to hinduski ultranacjonalistyczny ruch, który stosuje metody paramilitarne. Krytycy nazywają RSS faszystowskim ruchem antymuzułmańskim.

"Próbuje się zmienić demografię Kaszmiru poprzez czystki etniczne - podkreślił pakistański premier. - Pytanie brzmi: czy świat okaże się równie pojednawczy, jak miało to miejsce wobec Hitlera?".

Kilkakrotnie delegalizowany

Założony w 1925 r. RSS uważany jest za ideologiczną bazę rządzącej Indyjskiej Partii Ludowej (BJP) premiera Narendry Modiego, który swoją młodość spędził właśnie w jego szeregach.

RSS był kilkakrotnie delegalizowany od czasu, gdy Indie uzyskały niepodległość w 1947 r., m.in. po zabójstwie Mahatmy Gandhiego w 1948 r. Zabójstwa dokonał bojówkarz RSS, który oskarżał Gandhiego o sympatie wobec muzułmanów i w związku z tym uważał go za zdrajcę. RSS został również zakazany po podżeganiu do zniszczenia meczetu Babri w 1992 r., co doprowadziło do straszliwych zamieszek.

"Obawiam się, że ta ideologia hinduskiej supremacji RSS, podobne jak aryjska supremacja nazistów, nie zatrzyma się na Kaszmirze okupowanym przez Indie - napisał na Twitterze premier Pakistanu. - Zamiast tego doprowadzi to do prześladowań muzułmanów w Indiach i być może do ataku na Pakistan, który dla hinduskich suprematystów jest tym, czym był Lebensraum ("przestrzeń życiowa") dla Hitlera".

Odwołano ambasadora, zawieszono dwustronny handel

Na początku mijającego tygodnia Indie unieważniły artykuł 370. konstytucji zapewniający specjalny status stanu Dżammu i Kaszmir, co formalne zintegrowało indyjską część Kaszmiru z resztą państwa i zlikwidowało obowiązujące dotychczas daleko idące uprawnienia władz regionu.

W reakcji na decyzję Indii Pakistan obniżył rangę stosunków dyplomatycznych z tym krajem; odwołał swojego ambasadora w Delhi i zdecydował o wydaleniu z Islamabadu ambasadora indyjskiego, zawieszono też dwustronny handel i połączenia kolejowe. Oprócz zwrócenia się w sprawie Kaszmiru do RB ONZ, Pakistan zapowiadał, że rozważa też wystąpienie do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Spór o Kaszmir między Delhi a Islamabadem trwa od 1947 roku, kiedy brytyjskie Indie dzielone były na dwa odrębne państwa – Pakistan dla muzułmanów i Indie dla wyznawców hinduizmu; od tego czasu między krajami doszło do trzech wojen.

WIDEO - Motolotnia runęła na pole słoneczników. Dwie osoby zginęły Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ PAP