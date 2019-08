Czaputowicz rozmawiał z szefem MSZ Indii o statusie prowincji Dżammu i Kaszmir

"Minister Jaishankar przedstawił Polsce, która pełni w sierpniu br. przewodnictwo w RB ONZ, stanowisko rządu odnośnie do przyjętej przez Parlament Indii w dn. 5 sierpnia br. zmiany statusu prowincji Dżammu i Kaszmir. Wyjaśnił, że decyzja o unieważnieniu art. 370 konstytucji ma charakter czysto wewnętrzny i służy zapewnieniu bezpieczeństwa w regionie szczególnie narażonym na ataki terrorystyczne.

Zaakcentował, że niedawna zmiana konstytucji nie rodzi żadnych konsekwencji międzynarodowych, ma na celu zakończenie stanu tymczasowości oraz stworzenie regionowi lepszych możliwości rozwoju" - czytamy w komunikacie MSZ.

Czaputowicz: mam nadzieję, że uda się zapobiec napięciom na linii Indi-Pakistan

"Minister Czaputowicz wyraził nadzieję, że dzięki dialogowi z Pakistanem uda się zapobiec napięciom między oboma państwami. Zapewnił jednocześnie, że Polska, jako niestały członek RB ONZ i kraj przewodniczący obecnie jej pracom, jest gotowa - w razie potrzeby - podejmować wszelkie działania mające na celu zapobieganie sytuacjom mogącym przełożyć się na kwestie bezpieczeństwa" - dodał resort.

W poniedziałek na wniosek indyjskiego rządu prezydent tego kraju Ram Nath Kovind unieważnił artykuł 370. konstytucji zapewniający tymczasowy specjalny status zamieszkanego w większości przez muzułmanów indyjskiego stanu Dżammu i Kaszmir. Krok ten oznacza formalne pełne zintegrowanie indyjskiego Kaszmiru z resztą państwa.

Niektórzy przywódcy polityczni w Kaszmirze ostrzegali, że tak zasadnicza zmiana ustrojowa zostanie uznana przez kaszmirskich muzułmanów za akt wrogi i wywoła poważne trudności. Rząd centralny w ramach prewencji sprowadził na miejsce znaczne posiłki wojskowe i paramilitarne oraz zablokował połączenia telefoniczne i internetowe.

Specjalny status

Specjalny status Kaszmiru dawał jego władzom daleko idące uprawnienia. Znika teraz m.in. zakaz nabywania dóbr majątkowych przez osoby spoza stanu Dżammu i Kaszmir, które ponadto zostaną dopuszczone do pracy w lokalnej administracji publicznej i do studiowania na tamtejszych uczelniach na kierunkach zastrzeżonych do tej pory dla miejscowych.

Podzielony Kaszmir od ponad 60 lat jest punktem zapalnym i był powodem konfliktów zbrojnych między Indiami i Pakistanem. W regionie działają ugrupowania zbrojne, które walczą o niepodległość regionu lub przyłączenie go do Pakistanu. Indie oskarżają Pakistan o sponsorowanie zbrojnych bojowników oraz ugrupowań separatystycznych w indyjskiej części Kaszmiru. Islamabad te oskarżenia odrzuca i utrzymuje, że udziela jedynie moralnego i dyplomatycznego wsparcia ruchowi separatystycznemu.

jm/ PAP