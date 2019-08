Holender pobity w Indiach za kartę płatniczą w barwach tęczy. Sprawcy myśleli, że jest gejem

Informację o ataku na klienta potwierdził bank Bunq, który od pewnego czasu wydaje karty płatnicze w barwach tęczy oraz firma Travel Assist, w której ubezpieczony był mężczyzna.

Według relacji holenderskich mediów, przebywający w Indiach na wakacjach 29-latek, został zaatakowany przez grupę mężczyzn, którzy myśleli, że jest gejem po tym, jak zapłacił rachunek w kawiarni kolorową kartą.

"Krzyczeli gej i inne obraźliwe określenia"

Napastnicy prawdopodobnie skojarzyli tęczowe kolory na karcie bankowej podróżnika z tęczową flagą, która jest używana jako symbol społeczności LGBTQ.

We received some terrible news today. One of our users was attacked in India after paying with his rainbow colored bunq card. We’d like to share our CEO Ali’s personal response with you: https://t.co/JmE1vp5J4A #SpreadLove pic.twitter.com/jS5gmzXcDJ