Pakistan wydalił ambasadora Indii i zawiesił dwustronny handel

- Odwołaliśmy naszego ambasadora w Delhi i postanowiliśmy o wydaleniu z naszego kraju indyjskiego ambasadora - poinformował w telewizji ARY pakistański minister spraw zagranicznych Shah Mehmood Qureshi.

Dodał, że postanowiono także o zawieszeniu dwustronnej wymiany handlowej.

Jak pisze AP decyzje o obniżeniu rangi stosunków dyplomatycznych oraz o zawieszeniu dwustronnego handlu podjęto na posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Pakistanu z udziałem czołowych dowódców sił zbrojnych i najwyższych urzędników rządowych, któremu przewodniczył premier Imran Khan.

Islamabad zapowiedział także złożenie wniosku do Rady Bezpieczeństwa ONZ o wywarcie presji na Indie i nakłonienie rządu tego kraju do wycofania się z decyzji o unieważnieniu specjalnego statusu Kaszmiru.

Protesty w Kaszmirze

Tymczasem w Kaszmirze wciąż odbywają się protesty w związku z decyzjami Delhi. W głównym mieście Srinager służby bezpieczeństwa rozmieściły mobilne punkty kontrolne, ograniczając ruch ludzi, a policja użyła gazu łzawiącego przeciwko demonstrantom.

W całym regionie nadal nie działają internet, telefonia i telewizja, zamknięte są prawie wszystkie sklepy z wyjątkiem aptek.

W poniedziałek na wniosek indyjskiego rządu prezydent tego kraju Ram Nath Kovind unieważnił artykuł 370. konstytucji, zapewniający tymczasowy specjalny status zamieszkanego w większości przez muzułmanów indyjskiego stanu Dżammu i Kaszmir.

Krok ten oznacza formalne pełne zintegrowanie indyjskiego Kaszmiru z resztą państwa.

Niektórzy przywódcy polityczni w Kaszmirze ostrzegali, że tak zasadnicza zmiana ustrojowa zostanie uznana przez kaszmirskich muzułmanów za akt wrogi i wywoła poważne trudności.

Rząd centralny w ramach prewencji sprowadził na miejsce znaczne posiłki wojskowe i paramilitarne oraz zablokował połączenia telefoniczne i internetowe.

Punkt zapalny między Indiami i Pakistanem

Specjalny status Kaszmiru dawał jego władzom daleko idące uprawnienia. Znika teraz m.in. zakaz nabywania dóbr majątkowych przez osoby spoza stanu Dżammu i Kaszmir, które ponadto zostaną dopuszczone do pracy w lokalnej administracji publicznej i do studiowania na tamtejszych uczelniach na kierunkach zastrzeżonych do tej pory dla miejscowych.

Podzielony Kaszmir od ponad 60 lat jest punktem zapalnym i był powodem konfliktów zbrojnych między Indiami i Pakistanem. W regionie działają ugrupowania zbrojne, które walczą o niepodległość regionu lub przyłączenie go do Pakistanu.

Indie oskarżają Pakistan o sponsorowanie zbrojnych bojowników oraz ugrupowań separatystycznych w indyjskiej części Kaszmiru. Islamabad te oskarżenia odrzuca i utrzymuje, że udziela jedynie moralnego i dyplomatycznego wsparcia ruchowi separatystycznemu.

