Schetyna: nie zazdroszczę Witek. Odchodzi z MSWiA, bo nie akceptował jej Zieliński

Prowadzący Piotr Witwicki zapytał Schetynę, czy sposób pożegnania Marka Kuchcińskiego przez Sejm nie jest podobny do sytuacji z 2011 r., gdy ówczesny minister Cezary Grabarczyk otrzymał kwiaty zaraz po tym, jak Sejm odrzucił wotum nieufności wobec niego.

- Grabarczyk nie latał samolotem ponad 100 razy po Polsce i świecie i nie kłamał, odpowiadając na pytania opozycji i dziennikarzy - odpowiedział lider PO.

Schetyna: nie będę współczuł Kamińskiemu, który będzie zajmował się Zielińskim

Przyznał, że zna się z Witek z Dolnego Śląska. - Nie zazdroszczę jej po tych przygodach - uznał.

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji to jest zwieńczenie myśli o spełnieniu w polityce. Po paru tygodniach minister Witek odchodzi z niego po tym - jak mówią sejmowe kuluary - bo nie akceptuje jej wiceminister Zieliński, który nie chce się dzielić zarządzaniem resortem - powiedział przewodniczący PO.

Zapewnił, że nie będzie też współczuł Mariuszowi Kamińskiemu, "który będzie się Zielińskim zajmował i zobaczy, jak wygląda realizacja programu PiS".

Schetyna zauważył, że rzadko zdarza się przejście "ze służb specjalnych do ministerstwa spraw wewnętrznych".

- Chciałbym zapytać, jakie minister Kamiński ma predyspozycje do zarządzania administracją i wojewodami. Czy zna się na administracji rządowej? Jak będzie koordynować relacje z samorządami? To nie są służby, to rzeczy dyspozycyjne, tu trzeba rozmawiać z ludźmi - mówił.

Schetyna zaapelował do Witek i Kuchcińskiego

Po pytaniu o to, czy jako marszałek Sejmu także latał rządowymi samolotami z rodziną, gość Piotra Witwickiego zaapelował do "posła Kuchcińskiego" i nowej marszałek Witek.

- Proszę ujawnić wszystkie loty i dokumenty wszystkich marszałków (Sejmu - red.) Platformy Obywatelskiej. To się w głowie nie mieściło kiedyś, co zrobił Kuchciński z instytucją marszałka, z korzystaniem i posługiwaniem się kłamstwem jako naturalną odpowiedzią na setki pytań.

Wskazał, że "do tego potoku kłamstw" doszło "kneblowanie opozycji". - Z tych dwóch rzeczy (były marszałek Kuchciński - red.) zostanie zapamiętany przez następne dekady - powiedział.

Lider PO: jeżeli wygramy wybory, marszałkiem Sejmu będzie Kidawa-Błońska

Zapowiedział, że jeżeli najbliższe wybory parlamentarne wygra Koalicja Obywatelska, marszałkiem Sejmu zostanie Małgorzata Kidawa-Błońska, która cofnie wszystkie ograniczenia dla dziennikarzy w budynku tej izby.

- Gdy leżeliśmy dwa miesiące na sali plenarnej, broniliśmy swojej sprawy, ale i nieskrępowanej dostępności mediów do najważniejszych rzeczy życia publicznego - przypomniał.

Zapowiedział, że Koalicja Obywatelska ujawni w poniedziałek całość swoich list wyborczych.

W piątek nowym marszałkiem Sejmu została Elżbieta Witek. Zastąpiła Marka Kuchcińskiego, który zrezygnował ze stanowiska po tym, jak ujawniono jego loty wraz z żoną lub innymi politykami Prawa i Sprawiedliwości.



W głosowaniu kandydaturę byłej minister spraw wewnętrznych i administracji poparło 245 posłów. Na stanowisku szefa MSWiA Witek zastąpi koordynator ds. służb specjalnych Mariusz Kamiński.



Platforma Obywatelska zaproponowała na stanowisko marszałka Sejmu Kidawę-Błońską, która pełniła już tę funkcję przez pięć miesięcy w 2015 r. Otrzymała poparcie 135 posłów, głównie z jej macierzystego klubu PO-KO.



Posłowie mogli głosować też na Urszulę Pasławską, kandydatkę Polskiego Stronnictwa Ludowego. Członkini ludowców otrzymała 29 głosów.

