Apel do Polski o zwrot majątków ofiar Holokaustu. Biały Dom "nie zamierza podejmować działań"

Na trzy tygodnie przed przyjazdem do Warszawy Donalda Trumpa 88 spośród 100 senatorów USA apeluje do Polski o zwrot majątków ofiar Holokaustu. Waszyngton nie szykuje jednak sankcji - podała środowa "Rzeczpospolita".

"Nie tylko treść pisma, które ma zmobilizować do działania sekretarza stanu Mike'a Pompeo, ale także lista senatorów, którzy się pod nim podpisali, robi wrażenie. Można na niej znaleźć kandydatów w ostatnich wyborach prezydenckich jak Marco Rubio, Ted Cruz czy Bernard Sanders, zwolenników zdecydowanej polityki zagranicznej jak Lindsey Graham i izolacjonistów jak Rand Paul. Są szefowie komisji Spraw Zagranicznych i Obrony, od których zależy m.in. finansowanie Fortu Trump" - napisała gazeta.

Jednak amerykańskie źródła przyznają "Rzeczpospolitej", że administracja Donalda Trumpa nie zamierza z tego powodu podejmować jakichś konkretnych działań wobec Polski.

"Sprawa nie ma związku z kluczowymi kwestiami"

"To rodzaj apelu do sumienia narodu. Ma związek z raportem, który do listopada ma zgodnie z deklaracją terezińską z 2009 r. przygotować Departament Stanu. Musi on ocenić, co w tej sprawie zrobiło 46 krajów, w tym Polska" - tłumaczyli rozmówcy gazety.

Podkreślają oni, że ta sprawa nie ma związku z kluczowymi kwestiami w polsko-amerykańskich stosunkach, jak wzmocnienie obecności wojskowej USA w Polsce czy zniesienie obowiązku wizowego dla Polaków.

"To analogiczna sytuacja jak z Niemcami"

Proszący o zachowanie anonimowości przedstawiciele polskich władz zaznaczyli w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że kwestia zwrotu mienia ofiar Holokaustu nigdy nie była podnoszona podczas rozmów prezydentów obu krajów, nie ma też być postawiona na agendzie spraw, które będzie omawiać Trump podczas wizyty w Polsce 1 września.

Gazeta podkreśliła, że nasz kraj nie chce w sprawie zwrotu mienia pójść na choćby symboliczne ustępstwa.

"To jest analogiczna sytuacja jak z Niemcami, którzy bronią się nawet przed drobnymi ustępstwami w sprawie reparacji, bo uruchomiłoby to lawinę roszczeń. Zwrot mienia bezspadkowego osobom trzecim oznaczałby wywrócenie polskiego systemu prawnego. Nie ma też możliwości objęcia reprywatyzacją wąskiej grupy wybranej wedle kryteriów narodowościowych czy etnicznych" - uznali rozmówcy "Rz".

"Ocaleni z Holokaustu zbyt długo czekali"

"Polska powinna uwzględnić ten donośny apel Senatu USA o sprawiedliwość dla ocalonych z Holokaustu i dla ich rodzin. Ocaleni z Holokaustu oraz inni Żydzi i nie-Żydzi zbyt długo czekali na uchwalenie przez Polskę przepisów dotyczących nieruchomości najpierw zabranych przez nazistów, a potem znacjonalizowanych przez polski reżim komunistyczny" - uznała Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego w oświadczeniu dla Polsat News.

wka/ PAP, polsatnews.pl