Oświadczenie Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego dla Polsat News

Reporterka Polsat News Magdalena Sakowska zwróciła się z prośbą o komentarz do Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego (WJRO).

Chodzi o list do sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo, pod którym w poniedziałek podpisało się 88 spośród 100 amerykańskich senatorów. Wzywają oni Pompeo do podjęcia działań w celu rozwiązania sprawy mienia ofiar Holokaustu w Polsce.

"Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego jest wdzięczna senatorom Baldwinowi i Rubio za pokierowanie działaniem i uzyskanie podpisów 88 senatorów pod listem. Pokazuje on, że Kongres Stanów Zjednoczonych głęboko troszczy się o ocalonych z Holokaustu oraz pozostaje niezachwianym w kontekście dochodzenia dla nich sprawiedliwości" - informuje WJRO.

"Polska powinna wykorzystać okazję do oddania sprawiedliwości"

W oświadczeniu zaznaczono, że Polska powinna zatroszczyć się o interesy tych, którzy od wielu lat domagają się sprawiedliwości.

"Z zadowoleniem przyjęliśmy oświadczenie sekretarza Pompeo wygłoszone w lutym w Warszawie wzywające Polskę do podjęcia odpowiednich kroków w celu restytucji mienia prywatnego należącego do ofiar Holokaustu, ich rodzin i innych, którzy stracili je w czasie Holokaustu. Jego wypowiedź wyraźnie zaznaczyła, jak bardzo ta kwestia jest ważna dla USA. Polska powinna wykorzystać okazję do oddania sprawiedliwości tym, którzy tak bardzo jej nie doświadczyli" - czytamy.

