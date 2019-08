Senatorowie apelują do Pompeo ws. "rozwiązania sprawy mienia ofiar Holokaustu w Polsce"

Osiemdziesięciu ośmiu spośród stu amerykańskich senatorów podpisało się pod opublikowanym w poniedziałek listem do sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo. Senatorowie wzywają, by Pompeo podjął działania w celu rozwiązania sprawy mienia ofiar Holokaustu w Polsce.

"Z radością przyjęliśmy pańskie publiczne oświadczenie wygłoszone w lutym w Warszawie wzywające Polskę do podjęcia odpowiednich kroków w celu restytucji mienia prywatnego należącego do ofiar Holokaustu, ich rodzin i innych, którym został on skonfiskowany w czasach komunizmu. Odpowiedź premiera Morawieckiego na pańskie uwagi, w której premier powiedział, że Polska rozwiązała już ten problem, bardzo nas zasmuciła. Jak pan wie, problem ten nie został rozwiązany i nie zniknie sam z siebie" - napisali senatorowie w liście, który zamieściła na swojej stronie internetowej reprezentująca Partię Demokratyczną senator Tammy Baldwin. Jest ona wraz z Republikaninem Marco Rubio inicjatorką tego listu.

"Zachęcamy do podejmowania śmiałych inicjatyw"

"Teraz nadszedł czas, gdy ostatni ocaleni z Holokaustu wciąż żyją, by poprzeć nasze słowa sensownym działaniem. Zachęcamy do podejmowania śmiałych inicjatyw, które pomogą Polsce w rozwiązaniu tego problemu tak szybko, jak to możliwe" - zaapelowali do sekretarza stanu senatorowie z obu partii.

W liście podkreślono także, że Polska bardzo mocno ucierpiała w czasie II wojny światowej, a także że Polskę i USA łączą silne relacje wywodzące się jeszcze z czasów amerykańskiej wojny o niepodległość, a dziś oba kraje są sojusznikami w NATO. Podkreślono zarazem, że jedną ze wspólnych wartości, na których opiera się polsko-amerykańska przyjaźń jest poszanowanie własności prywatnej.

dc/zdr/ PAP