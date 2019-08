Dramatyczna akcja ratunkowa w Kołobrzegu. Spadochroniarek nie udało się uratować [WIDEO]

Dwie kobiety, które utonęły w Bałtyku po nieudanym skoku ze spadochronem, wpadły do głębokiej wody i były najprawdopodobniej dociążone - dowiedział się portal e-kg.pl. Czworo spadochroniarzy wyskoczyło z samolotu na wysokości byłego radzieckiego lotniska wojskowego w Kołobrzegu. Uratowali się dwaj mężczyźni, którym woda sięgała do pasa.

Spadochroniarze wystartowali w poniedziałek z kołobrzeskiego lotniska po godzinie 20. Jednak zamiast trafić w cel wszyscy czworo wpadli do Bałtyku. Nieoficjalnie służby podejrzewają, że zostali zniesieni przez silne porywy wiatru. Z kolei rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Tomasz Kubiak podał, że od brzegu porwał ich silny prąd morski.

Dwaj mężczyźni, którzy wpadli do morza na wysokości kołobrzeskiego osiedla Podczele w płytkim miejscu, zdołali wyjść z wody wraz ze spadochronami. Jednak dwóm kobietom się to nie udało. Obie wpadły do głębokiej wody, a ponadto - według portalu e-kg.pl miały być dodatkowo dociążone.

Na miejsce wypadku natychmiast przyjechały zespoły ratownicze Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i morskiej służby ratowniczo poszukiwawczej SAR. Ta ostatnia skierowała na plażę mobilną stację ratownictwa na podwoziu terenowego stara, która może dotrzeć bardzo blisko osób ratowanych.

Jedną poszkodowaną wyciągnęli ratownicy z Brzegowej Stacji Ratowniczej w Kołobrzegu, drugą - WOPR-owcy. Mimo szybkiego wyciągnięcia na brzeg oraz długiej resuscytacji nie udało się uratować spadochroniarek.

Lekarz stwierdził ich zgon o godz. 21:10. Serwis miastokolobrzeg.pl poinformował, że zmarłe kobiety miały 19 i 20 lat.

Na miejscu wypadku pracowały także cztery zastępy straży pożarnej, policja i pogotowie ratunkowe.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi pod nadzorem prokuratora policja w Kołobrzegu. Funkcjonariusze będą m.in. ustalać, kto organizował skoki ze spadochronem oraz czy spełnione były warunki bezpieczeństwa.

hlk/ Polsat News, polsatnews.pl, e-kg.pl