Nie żyją dwie skoczkinie spadochronowe, które wpadły do Bałtyku

Kobiety wpadły do morza na wysokości kołobrzeskiego osiedla Podczele (Zachodniopomorskie). Do wody najprawdopodobniej skierował je silny wiatr. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godz. 20. W sumie do morza wpadło czworo spadochroniarzy. Dwóm udało się wyjść o własnych siłach.