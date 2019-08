Czarzasty: SLD pozostanie SLD. Lewica będzie, ale droga dojścia jest różna

- Schetyna zaczął podbierać nam ludzi. To świństwo polega na dwóch stronach, bo jedna musiała się na to zgodzić, druga musiała to zaproponować. Piekarska zrobiła świństwo sobie. Mówię do PO, że wróg jest gdzie indziej; my nie będziemy PO atakowali. My walczymy z PiS, a Schetyna walczy tylko o przywództwo na opozycji - mówił w programie "Graffiti" przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty.