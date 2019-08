Biedroń decyduje o starcie w wyborach. Lewica przedstawia skład sztabu. Transmisja od godz. 13:00

- Oficjalnie nie ma żadnych jedynek, nieoficjalnie wiadomo natomiast, że w Bydgoszczy będzie to Krzysztof Gawkowski, w okręgu toruńsko-wrocławskim mocną kandydatką jest Joanna Scheuring-Wielgus, w Krakowie byłby to Maciej Gdula. Nie wiemy natomiast co z Robertem Biedroniem - mówił w Polsat News Piotr Witwicki, prowadzący "Graffiti".

Schetyna walczy tylko o to, żeby PiS nie miał większości konstytucyjnej, a lewica chce z PiS-em wygrać. W Senacie chcemy rozmawiać z PSL, ze środowiskami samorządowymi, nie mamy natomiast żadnego kontaktu z PO - podkreślił w Polsat News przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty.

W poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie lewica, którą współtworzą: SLD, Wiosna Roberta Biedronia i Lewica Razem, ma przedstawić skład sztabu wyborczego oraz zaprezentować podmioty: mniejsze partie lewicowe i organizacje pozarządowe, które w jesiennych wyborach parlamentarnych będą startować ze wspólnych lewicowych list. Ponadto lider Wiosny Robert Biedroń ogłosić ma decyzję w sprawie swojego startu w wyborach.

Partie lewicowe stworzą komitet

Z informacji Polsat News wynika, że lewica wystartuje w jesiennych wyborach w formule komitetu wyborczego, natomiast partie wchodzące w jego skład pozostaną pod swoją nazwą.

Liderzy SLD, Wiosny i Lewicy Razem mają obawy przed rejestracją porozumienia jako koalicji wyborczej, bo to wymagałoby przekroczenia progu 8 procent. W 2015 roku podobnej koalicji lewicowej zabrakło niewielu głosów, by ten próg przekroczyć.

msl/luq/ Polsat News, PAP