Niebezpieczny wypadek w Rowach. Szybka łódź z turystami wywróciła się w kanale

W miniony piątek przy wejściu do bałtyckiego portu rybackiego w Rowach (woj. pomorskie) wywróciła się szybka łódź wioząca turystów. Jednostka wpływała do kanału portowego przy dużej fali, która wzmogła się pomiędzy falochronami. W pewnym momencie motorówka "złapała" dziobem wodę i wywróciła się do góry dnem. Wszyscy wpadli do wody. Na pokładzie były dzieci.