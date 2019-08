Biskup Milewski: chora ideologia LGBT uderza w tradycyjną rodzinę

- Ze smutkiem i bólem patrzymy na to, co ludzie bezbożni robią z tym świętym wizerunkiem: malują wokół jej głowy tęczę, znak ruchów gejowskich, a potem naklejają go na koszach na śmieci i toaletach, publikują w sieci filmiki z tęczową Maryją, na swoich niemoralnych marszach, ubrani w tęczowe ornaty, parodiują Eucharystię - powiedział bp Mirosław Milewski w niedzielę w Radzyminie koło Płońska.

Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej, poświęcił w niedzielę w Radzyminie odnowiony 300-letni obraz Matki Bożej Śnieżnej. Podczas mszy wygłosił kazanie.

- Trudno nie odnieść się do tego, co dzieje się aktualnie w naszej Ojczyźnie. Ze smutkiem i bólem patrzymy na to, co ludzie bezbożni robią z tym świętym wizerunkiem: malują wokół jej głowy tęczę, znak ruchów gejowskich, a potem naklejają go na koszach na śmieci i toaletach, publikują w sieci filmiki z tęczową Maryją, na swoich niemoralnych marszach, ubrani w tęczowe ornaty, parodiują Eucharystię - powiedział bp Milewski.

Biskup modlił się również, aby Maryja ocaliła nas od zła, które chce zawojować umysły i dusze Polaków, zaradziła rozprzestrzenianiu się "chorej ideologii LGBT", która uderza w tradycyjną rodzinę - rozumianą jako związek mężczyzny i kobiety - a promuje związki osób tej samej płci, dążąc do zrównania ich w prawie z małżeństwem i dążąc do adopcji dzieci.

- Maryjo, ocal ludzi młodych, poszukującym swojej tożsamości, aby nie dali się uwieść modnym hasłom o wolności i tolerancji, które tak naprawdę prowadzą do zniewolenia i deprawacji. Ocal przed naporem półnagich ludzi na ulicach polskich miast, którzy pod hasłami o równości płci przekonują, że płeć można sobie wybrać, czy zmienić w dowolnym momencie. Daj nam siłę, gdy szargają oni symbole naszej wiary. Zachowaj nasze serca od nienawiści, byśmy umieli miłować nawet tych, którzy nam źle życzą - mówił bp Milewski do wiernych.

WIDEO - Emeryt zawracał na S1 w Mierzęcicach. 47-letni kierowca tira nie żyje Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ KAI