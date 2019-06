"To wulgarna prowokacja". Jaki o mszy podczas Parady Równości w Warszawie

"Obrażanie ludzi wierzących to pewnie w ramach promocji przekazu marszu tj. »tolerancji«. To samo co w Gdańsku" - napisał na Twitterze Patryk Jaki. W ten sposób odniósł się do zamieszczonego wideo, gdzie widać trzy osoby, które odprawiają mszę podczas Parady Równości w Warszawie.

"Obrażanie ludzi wierzących to pewnie w ramach promocji przekazu marszu tj. »tolerancji«. To samo co w Gdańsku. Czyli nadzieje opozycji w postaci prezydentów miast to wulgarne marsze i prowokowanie ludzi, których jedną »wadą« jest to, że chodzą do Kościoła." - napisał b. wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

"A ta wulgarna prowokacja odbywała się pod hasłem »szanujmy się nawzajem«" - dodał Jaki.

A ta wulgarna prowokacja odbywała się pod hasłem „szanujmy się nawzajem”. pic.twitter.com/JL0PHognPM — Patryk Jaki (@PatrykJaki) 8 czerwca 2019

"W związku z zaistniałym, obrzydliwym zdarzeniem na #ParadaRówności zwracam się do @trzaskowski_ o wycofanie patronatu Prezydenta m. st. Warszawy nad tym wydarzeniem. To jest prawdziwy test intencji oraz wyciągania konsekwencji wobec braku szacunku dla chrześcijan." - napisał Sebastian Kaleta na twitterze warszawski radny.

W związku z zaistniałym, obrzydliwym zdarzeniem na #ParadaRówności zwracam się do @trzaskowski_ o wycofanie patronatu Prezydenta m. st. Warszawy nad tym wydarzeniem. To jest prawdziwy test intencji oraz wyciągania konsekwencji wobec braku szacunku dla chrześcijan. https://t.co/DPBQkMPA6N — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) June 8, 2019

Do sprawy odniósł się również wicepremier Jarosław Gowin. "Co na to prezydent Warszawy? Nie widział, tak jak pani prezydent Gdańska?"

Co na to prezydent Warszawy? Nie widział, tak jak pani prezydent Gdańska? https://t.co/X3xYQqxYtp — Jarosław Gowin (@Jaroslaw_Gowin) June 8, 2019

"Również nie wiedziałem, ale to pastor Wolnego Kościoła Reformowanego. Minister również powinien wiedzieć co komentuje." - odpisał Gowinowi dziennikarz Jacek Nizinkiewicz.

Również nie wiedziałem, ale to pastor Wolnego Kościoła Reformowanego. Minister również powinien wiedzieć co komentuje. https://t.co/A1PWL4DgXF — Jacek Nizinkiewicz (@JNizinkiewicz) June 8, 2019

pgo/ polsatnews.pl