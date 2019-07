Terlecki: we wtorek komitet polityczny PiS zatwierdzi pozostałe listy do Sejmu i Senatu

We wtorek komitet polityczny PiS zatwierdzi pozostałe listy kandydatów do Sejmu i Senatu przygotowane przez Prezydium Komitetu, które będą sukcesyjnie prezentowane naszym zwolennikom - powiedział we wtorek wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS).

- Wczoraj było kolejne posiedzenie sztabu wyborczego (PiS), dziś mamy Komitet Polityczny, który zatwierdzi resztę (list) - 23 pozostałe jeszcze okręgi, bo 18 przyjęliśmy w zeszłym tygodniu. Ta lista została przygotowana przez Prezydium Komitetu i dziś komitet będzie to zatwierdzał. W ten sposób będziemy mieć gotowe listy do Sejmu i Senatu i będziemy je sukcesywnie prezentować naszym zwolennikom - zapowiedział Terlecki w radiowej Trójce.

- I oczywiście intensywna działalność w terenie, taka można powiedzieć nowa formuła spotkań z wyborcami to są te pikniki, które się jeszcze latem będą odbywać w wielu miejscach kraju zanim ruszy właśnie prawdziwa już formalna kampania wyborcza - dodał wicemarszałek.

Na uwagę, że PiS jest teraz w komfortowej sytuacji i może się przypatrywać tej walce po stronie opozycji polityk PiS powiedział: "My się spokojnie nie przyglądamy cały czas odbywa się bardzo intensywna praca, taka przygotowawcza do kampanii".

"Poważny wynik Lewicy"

Terlecki był pytany we wtorek w radiowej Trójce także o sondaż IBRIS dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Z sondażu wynika, że gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby poparcie 41,7 proc., a Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, samorządowcy) - 25 proc. Z sondażu wynika też, że Połączona Lewica, czyli SLD, Wiosna i Razem, otrzymałaby wynik na poziomie 10,2 proc. Do Sejmu wszedłby także ruch Kukiz'15, osiągając 5,3 proc. Do Sejmu z poparciem 2,8 proc. nie weszłoby PSL.

Wicemarszałek zauważył, że poziom poparcia dla PiS i PO-KO mniej więcej utrzymuje się na tym samym poziomie. - Tu jest rzeczywiście poważny wynik Lewicy. Co może trochę wynika z wiadomości o wielkim zjednoczeniu partii lewicowych i to być może przekonuje wyborców do tego, że może warto im powierzyć na razie swój głos w sondażu, bo zobaczymy jak będzie przy wyborach - zaznaczył.

"PSL i Kukiz prawdopodobnie osobno"

Dopytywany, czy klub Kukiz'15 przetrwa do wyborów i wystartuje w nich samodzielnie Terlecki odparł: - Na to wygląda, bo z tego co słyszę to rozmowy z PSL nie dały jakiś dobrych rezultatów; prawdopodobnie PSL i Kukiz'15 pójdą osobno do tych wyborów.

Pytany, iż są przesłanki o tym, że niektórzy działacze SLD przejdą do Platformy wicemarszałek Sejmu ocenił, że jest to "taki przebiegły plan przewodniczącego PO Grzegorza Schetyny, który odrzucił sojusz z SLD, ale przejmuje ich ważnych działaczy".

- To jest zgrabne posunięcie, bo w ten sposób rośnie elektorat PO, a maleje konkurencji, czyli Lewicy. Czy tak będzie rzeczywiście, czy zwolennicy SLD zagłosują na Platformę dlatego, że ten czy inny działacz, czy nawet znany polityk Lewicy trafi na listy Platformy, to trudno przewidzieć. Ale z pewnością bardzo osłabi to ten sojusz tak naprędce ogłoszony, który nie wiadomo jeszcze czy zostanie skonsumowany - sojusz Roberta Biedronia, SLD i Razem - mówił Terlecki.

jm/ PAP