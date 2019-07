Strażacy pojechali gasić gigantyczny pożar ścierniska. Wrócili bez wozu gaśniczego wartego milion

W trakcie dużego pożaru ścierniska w Lubomyślu niedaleko Żar (woj. lubuskie) doszło do pożaru wozu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej ze Złotnika. Ogień strawił tam ponad 30 hektarów, pożar gasiło 16 zastępów. Jeden z nich znajdował się 20 metrów od ognia, gdy ten zmienił kierunek. Pojazd nagle zgasł, a następnie całkowicie spłonął. Nikomu nic się nie stało.

Zdaniem strażaków z OSP Marszów, kórzy także uczestniczyli w akcji gaśniczej, pożar ścierniska w Lubomyślu był bardzo niebezpieczny. Do pożaru doszło na polach pomiędzy Lubomyślem a Złotnikiem - podał portal newslubuski.pl. Gasiły go jednostki z powiatów: żarskiego oraz żagańskiego.

"Niestety w wyniku nagłej zmiany kierunku wiatru spłonął samochód gaśniczy wraz z całym sprzętem. Na szczęście wszystkim strażakom udało się opuścić pojazd" - napisali ochotnicy.

Ogień zniszczył samochód gaśniczy MAN należący do OSP Złotnik. To dotkliwa strata, bo ochotnicy należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i działają w nim razem ze strażakami zawodowymi.

- Kierowca cofał, aby uciec od ognia. Nagle samochód zgasł i stanął w płomieniach - powiedział portalowi newslubuski.pl bryg. Grzegorz Lisik rzecznik straży pożarnej z Żar.

Wart około milion zł pojazd spłonął wraz z całym wyposażeniem i nadaje się wyłącznie do kasacji. OSP Złotnik dysponowało nim od 2017 roku.

Pomoc w zdobyciu nowego samochodu zadeklarowała szefowa MSWiA Elżbieta Witek, która poinformowała o tym na Twitterze.

"W piątek, podczas gaszenia pożaru ścierniska w woj. lubuskim, strażacy z OSP w Złotniku stracili swój wóz" - napisała w niedzielę Elżbieta Witek, która poinformowała, że resort pomoże strażakom. Na razie wóz gaśniczy wypożyczy im Państwowa Straż Pożarna.

W piątek, podczas gaszenia pożaru ścierniska w woj.lubuskim, strażacy z OSP w Złotniku stracili swój wóz. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale samochód całkowicie spłonął. Zobowiązałam Komendanta Głównego PSP Leszka Suskiego do udzielenia pomocy OSP w Złotniku. — Elżbieta Witek (@elzbietawitek) July 28, 2019

"W najbliższych dniach KG PSP użyczy OSP w Złotniku samochód, którym ochotnicy będą mogli wyjeżdżać do akcji. Użyczenie potrwa do czasu pozyskania przez OSP nowego samochodu, w czym pomożemy" - napisała na Twitterze Witek.

W najbliższych dniach KG PSP użyczy OSP w Złotniku samochód, którym ochotnicy będą mogli wyjeżdżać do akcji. Użyczenie potrwa do czasu pozyskania przez OSP nowego samochodu, w czym pomożemy. — Elżbieta Witek (@elzbietawitek) July 28, 2019

Utracony pojazd miał około dwóch lat i był praktycznie nowy.

Jeszcze kilka godzin wcześniej strażacy ze Złotnika gasili inny pożar ściernisk. W ciągu minionego tygodnia w okolicy wybuchło kilka dużych pożarów zboża, które paliło się na pniu oraz ściernisk pozostałych po żniwach.

Zdjęcia spalonego wozu gaśniczego i pożaru zamieścili strażacy z OSP Marszów.

