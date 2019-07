Strażacy dwie godziny ściągali krowę z... dachu. Była agresywna i zaatakowała ratowników

Zaskakująca interwencja strażaków - zostali wezwani do ściągnięcia krowy chodzącej po... dachu dworku we wsi Niewikla (woj. mazowieckie). Akcja ratunkowa trwała ponad dwie godziny. Zakończyła się sukcesem, krowę bezpiecznie ściągnięto na ziemię. - Było ciężko - przyznaje w rozmowie z polsatnews.pl Andrzej Dzięgielewski, naczelnik OSP Sochcin. Zwierzę stało się w pewnym momencie agresywne.

Strażacy z OSP Sochocin oraz z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Płońsku zostali wezwani do Niewikli we wtorek ok. godz. 10:45. Na miejscu zastali dość zaskakujący widok. Na dachu dwupiętrowego dworu stała... krowa.

Okazało się, że krowa na dach dostała się od środka. Weszła do niezabezpieczonego budynku i po schodach wspięła się na drugie piętro.

"Zrobiła się bardzo agresywna i atakowała strażaków"

- Właściciel usiłował ją przegonić i krowa najprawdopodobniej wpadła w poślizg i przez okienko wyleciała na dach - powiedział brygadier Janusz Majewski, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Płońsku, w rozmowie z portalem plonszczak.pl.

Strażacy musieli rozebrać kawałek dachu i wyciąć część ściany, by zwierzę dało się przepędzić z dachu. - Później była "ganianka" z deskami, płytami, musieliśmy odcinać krowie drogę, bo zrobiła się bardzo agresywna i atakowała strażaków. W końcu udało się ją sprowadzić na zewnątrz - objaśniał szczegóły akcji bryg. Majewski.

"Było ciężko. Z rogami nacierała"

- Było ciężko - przyznał Andrzej Dzięgielewski, naczelnik OSP Sochcin. - Była zdezorientowana i z rogami nacierała - wyjaśniał strażak dodając, że to duże zwierzę i może ważyć nawet ponad 300 kg.

Druhowie ściągali zwierzę przez ponad 2 godzinny. Po zejściu na ziemię dołączyła do stada.

- 25 lat jestem strażakiem i po raz pierwszy coś takiego mnie spotkało - mówił Andrzej Dzięgielewski.

grz/ polsatnews.pl