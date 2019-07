Zderzenie autobusu z autem osobowym na Pomorzu

Po czołowym zderzeniu autobusu i auta osobowego zablokowana jest na wysokości miejscowości Kamionka (Pomorskie) droga krajowa nr 55. W wypadku poszkodowany został kierowca osobówki, żaden z 50 pasażerów autobusu nie ucierpiał. Droga może być nieprzejezdna co najmniej do g. 11.

O zablokowaniu drogi krajowej nr 55 poinformował Andrzej Such, dyżurny Punktu Informacji Drogowej gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Malborku Katarzyna Marczyk podała z kolei PAP, że ze wstępnych ustaleń policji wynika, iż do wypadku doszło, gdy auto marki volkswagen passat nieprawidłowo wyprzedzając inny pojazd, zderzyło się czołowo z autobusem.

Marczyk poinformowała, że w wypadku poważnie ranny został 39-latek kierujący volkswagenem passatem; trwają starania, by wydobyć mężczyznę z auta. Oficer wyjaśniła, że autobusem podróżowało około 50 osób, a żadna z nich nie uskarża się na żadne dolegliwości. Autokar został uszkodzony, jego pasażerowie czekają na podstawienie zastępczego pojazdu.

Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 55, na wysokości miejscowości Kamionka pomiędzy Malborkiem a Nowym Dworem. Droga jest w tym miejscu zablokowana. Z szacunków drogowców wynika, że blokada może potrwać co najmniej do g. 11.

