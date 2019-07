Kolejne zatrzymania w sprawie gangu porzucającego niebezpieczne odpady

To kolejne zatrzymania w śledztwie, w którym zarzuty już wcześniej usłyszało kilkanaście innych osób.

Nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach śledztwo dotyczy grupy przestępczej, działającej od września 2017 roku do kwietnia 2019 roku m.in. na terenie Zawiercia, Częstochowy i innych miejscowości.

Niebezpieczne odpady

Członkowie gangu wynajmowali hale magazynowe nie płacąc czynszu i składowali na ich terenie, wbrew przepisom, odpady niebezpieczne, które następnie porzucali w warunkach mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka lub środowiska - podał w piątek Dział Prasowy PK.

Na polecenie prokuratora funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali w środę kolejnych członków tej grupy.

"W toku śledztwa ustalono, iż w miejscowości Chybie, Odonowie, Spytkowicach i Trzyciążu funkcjonują kolejne nielegalne składowiska odpadów. Ujawniono tam co najmniej 300 tys. litrów odpadów niebezpiecznych, których koszt utylizacji może wynieść co najmniej milion złotych" - podała Prokuratura Krajowa.

Zatrzymane ostatnio osoby to właściciele firm transportowych - które przewoziły odpady m.in. z Krakowa do miejscowości Odonów, do Zawiercia, Częstochowy i Chybia - oraz magazynier jednego ze składowiska odpadów i organizator jednego ze składowisk.

Zorganizowana grupa przestępcza

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, nieodpowiedniego postępowania z odpadami, obrotu substancjami niebezpiecznymi, sprowadzenia powszechnego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowa. Grozi im za to kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Wobec jednego z podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego. W przypadku pozostałych pięciu osób prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o aresztowanie. Sąd uwzględnił wszystkie wnioski i aresztował podejrzanych na 3 miesiące.

Są to kolejne zatrzymania w tym postępowaniu. Wcześniej ogłoszono w nim zarzuty 16 podejrzanym. Jak zaznacza prokuratura, śledztwo w dalszym ciągu jest rozwojowe, prowadzone są dalsze czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z przestępczym procederem.

las/ PAP