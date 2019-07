Ogromna ilość odpadów w środku lasu. Leśnicy apelują o pomoc w ustaleniu sprawcy

Nie jest pewne, kiedy dokładnie wyrzucono odpady na leśnej drodze. Leśnicy odkryli je w piątek rano, a ponieważ teren patrolują systematycznie, sądzą, że nielegalnego wywozu dokonano w nocy z czwartku na piątek.

Apel strażników leśnych

Podejrzewają, że za wyrzuceniem odpadów stoi właściciel jakiegoś warsztatu samochodowego. Na ogromnych hałdach odpadów przeważają stare części samochodowe, elementy karoserii, gumowe dywaniki, uszczelki, a nawet zbiorniki paliwa samochodu ciężarowego marki DAF.

Straż Leśna apeluje o pomoc do okolicznych mieszkańców, którzy mają podejrzenia dotyczące tego, kto mógł wywieźć nielegalnie śmieci. Podają dokładne namiary na miejsce zrzutu - to tzw. oddział 254g, przy drodze pożarowej numer 6, nieopodal osady Knieja.

Proszą również, by informację przekazywać znajomym, aż w końcu uda się dotrzeć do kogoś, kto rozpozna na zdjęciach charakterystyczne elementy karoserii, co może pomóc ustalić sprawcę.

Tysiąc wagonów śmieci rocznie



- W lesie, szczególnie przy głównych arteriach, znajdujemy niezliczone ilości butelek, folii i opakowań. Pomimo ciążącego obowiązku uprzątania śmieci i odpadów przez zarządców i właścicieli posesji oraz dróg, to Lasy Państwowe są traktowane jako odpowiedzialne za porządkowanie - poinformowali strażnicy.

Koszty uprzątnięcia i wywiezienia śmieci z nielegalnych wysypisk wynoszą rocznie blisko 20 mln zł. Łącznie z terenów zarządzanych przez Lasy Państwowe wywozi się każdego roku ponad 100 tys. m3 śmieci.

Taka ilość odpadów zajęłaby ponad tysiąc wagonów kolejowych.

