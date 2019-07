Nowacka: tchórzliwie milcząc, politycy PiS dają przyzwolenie na nienawiść

Pierwszy Marsz Równości przeszedł ulicami Białegostoku w sobotę po południu. Przejście uczestników marszu kilkakrotnie próbowali zablokować kontrmanifestanci, policja musiała użyć gazu. W stronę uczestników rzucano kamieniami, petardami, jajkami i butelkami, wykrzykiwano też obraźliwe słowa. Policji do tej pory udało się zidentyfikować pond 90 osób łamiących prawo.

"Wyjątkowo niepokojące"

- To co mnie dzisiaj cieszy, to to, że w całej Polsce są organizowane marsze i demonstracje przeciwko nienawiści. To co wydarzyło się w Białymstoku, a przede wszystkim to co wydarzyło się chwilę potem jest wyjątkowo niepokojące - powiedziała liderka Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka w programie "Graffiti".

Wskazała, że osoby, które przyszły na marsz domagały się "zwyczajnie godności", były "atakowane i opluwane". - Osoby złapane przez policję dostają bardzo słabe kary. Ci złapani na początku dostawali kary po 500 złotych, wychodzili i w swoim środowisku zostawali bohaterami - wskazała Nowacka.

Według niej politycy PiS milczeli na temat zajść, mimo, że przy innych bardziej "błahych" tematach wypowiadają się dużo bardziej stanowczo i radykalnie.

- Nie stają po stronie obywateli i obywatelek, którzy idą demonstrować swoje prawo do istnienia w społeczeństwie, nie stają po stronie wolności, równości i godności człowieka. Tchórzliwie milcząc dają przyzwolenie na nienawiść. To nie jest pierwszy przypadek - zapewniła Nowacka.

Według liderki Inicjatywy Polskiej politycy PiS powinni skupić się m.in. na walce z kibolami i rozliczeniu lokalnych działaczy partii, "wobec istnieją poważne podejrzenia, że brali czynny udział w podsycaniu agresji i nienawiści".

