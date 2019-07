Wicerzecznik PiS: skandaliczne słowa Tuska po Marszu Równości

- Musimy zaznaczyć, że ekscesy w Białymstoku są godne najwyższego potępienia. Nie ma miejsca na przemoc w życiu publicznym. Jeżeli ktoś atakuje, czy legalne zgromadzenie, czy ochraniających je policjantów, to powinien ponieść zasłużoną karę - powiedział w programie "Graffiti" Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

Fogiel zapewnił, że nie ma sensu "upolityczniać sprawy" incydentów, do których doszło podczas Marszu Równości w Białymstoku. - Apelowałbym o umiar i niewykorzystywanie tego do bieżącej walki politycznej. Na chuligaństwo w polityce i w przestrzeni publicznej nie ma miejsca.

"Tusk przyjął taką metodę funkcjonowania"

Wicerzecznik PiS pytany, dlaczego na temat zajść podczas Marszu Równości do tej pory nie wypowiedział się premier zaznaczył, że w tej sprawie, w imieniu rządu wypowiedziała się szefowa MSWiA Elżbieta Witek. - Tutaj mamy do czynienia z kwestią działań policji, ochrony marszu. Cały czas policja apeluje o zgłaszanie sie osób poszkodowanych. Trwają analizy nagrań, żeby zidentyfikować kolejnych zadymiarzy - powiedział Fogiel.



Dopytywany, jak prezes PiS ocenił tę sytuację, Fogiel powiedział: "Generalnie stanowisko i opinie są jasne: mamy w Polsce możliwość manifestowania wolnego, swobodnego i każdy ma do tego prawo". - Jakiekolwiek blokowanie, czy agresja, która w ogóle jest nie do pomyślenia, legalnych marszów i zgromadzeń, i niezależnie od tego, czy się zgadzamy z organizatorami, co do poglądów, czy nie, czy dotyczy ten marsz LGBT, czy jest to "Marsz dla Życia i Rodziny", to nie ma w ogóle miejsca na to, żeby ograniczać tego typu rzeczy, jeśli ktoś manifestuje legalnie - podkreślił wicerzecznik PiS.

Fogiel skomentował też wpis Donalda Tuska na Twitterze, w którym stwierdzał on, że to obóz rządzący jest patronem grup takich, jak "kibole", "antysemici" i "homofobi".

- Donald Tusk ewidetnie szuka swojego miejsca w polityce na zakończenie kadencji europejskiej. To niestety jest taka metoda działania politycznego - coś brzydko zainsynuować, gdzieś się wypowiedzieć, potem powiedzieć, że "to nie ja". Donald Tusk przyjął taką metodę funkcjonowania w polskiej polityce. To co powiedział jest skandaliczne - zapewnił wicerzecznik PiS.

"To prezydent miasta wydaje zgody na zgromadzenie"

Fogiel odniósł się też do oskarżeń prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, który zapowiedział, że złoży do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez trzech samorządowców PiS. Według prezydenta Białegostoku mieli oni brać "czynny udział w stawianiu blokad przeciwko Marszowi Równości".

- Jeżeli którykolwiek z samorządowców Prawa i Sprawiedliwości brałby udział w czynnym ataku, czy blokowaniu marszu, to rozumiem, że policja zareaguje właściwie. Mam jednak wrażenie, że to insynuacje prezydenta Truskolaskiego, który stara się upolitycznić tę sprawę na swoim lokalnym podwórku, gdzie Prawo i Sprawiedliwość jest w opozycji wobec niego - powiedział Fogiel.

- To jednak prezydent miasta wydaje zgody na zgromadzenie, a on wydał zgody zarówno na jedno zgromadzenie, jak i na drugie. Nie wiem, czy nie jest to próba zepchnięcia z siebie odpowiedzialności - dodał rzecznik, który zaproponował, by prezydent "wyłożył karty na stół".

- Proszę zawiadomić policję i wtedy nikt sprawców bronić nie będzie. Ale mam wrażenie, że to się skończy kontrpozwem ze strony pomówionych - powiedział wicerzecznik PiS.

"W kampanii stawiamy na obecnych posłów"

W ubiegłym tygodniu szef klubu PiS Ryszard Terlecki, poinformował, że 23 lipca odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, na którym zatwierdzone zostaną listy wyborcze.

Fogiel pytany o tę zapowiedź odparł, że faktycznie we wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS. - Są małe szanse, żebyśmy już dzisiaj poznali pełne listy, bo mówimy tutaj o prawie tysiącu kandydatów w skali kraju - podkreślił. - Prace trwają - dodał.

Zastępca rzecznika PiS dopytywany, czy będą "transferowe hity" na listach jego partii, odparł: "Raczej nie przewidujemy. Stawiamy przede wszystkim na obecnych posłów". Dodał, że na listach pojawią się też "świeże twarze", m.in. doświadczeni samorządowcy czy osoby rozpoznawalne w społecznościach lokalnych.

luq/bas/ Polsat News