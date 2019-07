Trzymał w piwnicy pond kilogram narkotyków i ostrą amunicję

Ponad 700 g amfetaminy, prawie 400 g marihuany i ostrą amunicję znaleźli policjanci podczas przeszukania piwnicy w centrum Opola. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

W czwartek policjanci z Opola poinformowali o zatrzymaniu 43-letniego mężczyzny, u którego w piwnicy znaleziono narkotyki oraz ostrą amunicję. Funkcjonariusze zabezpieczyli 700 gramów amfetaminy i niespełna 400 gramów marihuany. W sumie blisko 1100 działek dilerskich ukrytych było w plecaku i w plastikowych pojemnikach.

- Kryminalni z komendy miejskiej policji w Opolu od dłuższego czasu przyglądali się temu mężczyźnie. Mieli przypuszczenia, że może posiadać znaczną ilość narkotyków i te przypuszczenia okazały się trafne - powiedziała sierż. sztab. Agnieszka Nierychło, z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Amunicja, której używają policjanci na służbie

Podczas przeszukania ujawniono również naboje parabellum. - Amunicja parabellum jest to ostra amunicja jakiej używają policjanci w codziennej służbie - tłumaczy sierż. sztab. Agnieszka Nierychło. Zapytana o podejrzenia śledczych czy amunicja mogła posłużyć do przestępstwa dodała, że ten wątek jest badany przez śledczych, którzy aktualnie sprawdzają legalność tej amunicji.

43-latek usłyszał już zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i nielegalnego posiadania amunicji.

- Śledczy nie wykluczają, że mogą paść jeszcze inne zarzuty w tej sprawie, między innymi udzielania środków odurzających innym osobom - zaznaczyła Agnieszka Nierychło.

Prokurator przychylił się do wniosku policjantów i mężczyzna trafił już do aresztu na 3 miesiące. Teraz za popełnione przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani i z ustawy o broni i amunicji grozi mu do 10 lat więzienia - informuje policja.

las/ PAP