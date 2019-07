Film "Avengers: Endgame" przegonił "Avatara". Zarobił najwięcej w historii

Prezes Marvel Studios Kevin Feige ogłosił sukces już w sobotę podczas panelu firmy na konwencie Comic Con w San Diego.

"Ogromne gratulacje dla Marvel Studios i Walt Disney Studios. Dziękujemy fanom na całym świecie, którzy pomogli Avengersom wznieść się na wyżyny" - poinformował wiceprzewodniczący Disney Studios Alan Horn w oświadczeniu przekazanym magazynowi "The Holywood Reporter".

"Avatar" i "Avengers" w jednym studiu

Zaledwie dwa miesiące po premierze nowi "Avengersi" wrócili do kin w zmienionej formie. Aby zachęcić ludzi do ponownego obejrzenia produkcji dodano sceny po napisach końcowych, których nie było w oryginalnej wersji.

Przez blisko dziewięć lat niezagrożonym liderem w światowym boxoffice był "Avatar". Film Jamesa Camerona zarobił 2 mld 789 mln dolarów. Pierwszą trójkę najbardziej kasowych filmów zamyka inny film tego samego Camerona - "Titanic" z 1997 r. Ma on na koncie jak dotąd 2 mld 187 mln dolarów.

Studio 21st Ceuntry Fox, które wyprodukowało "Avatara" w marcu tego roku zostało przejęte przez studio Disneya. Tym samym kolejne części superprodukcji Camerona, których premiery wielokrotnie przekładano zostaną wyprodukowane przez właściciela praw do historii i rzeczywistości "Avengersów".

"Utalentowani filmowcy, którzy stoją za tymi światami mają jeszcze wiele do zaoferowania i nie możemy się doczekać przyszłości zarówno uniwersum MCU (Marvel Cinematic Universe), jak i Pandory (fikcyjnej planety, na której rozgrywa się akcja "Avatara" - red.)" - poinformował Alan Horn z Disneya.

Czwarta faza MCU

Film "Avengers: Endgame" jest przedostatnią częścią tzw. trzeciej fazy MCU. Każdy z 23 filmów opowiada o przygodach superbohaterów znanych z komiksów wydawnictwa Marvel Comics takich jak: Iron Man, Spider-Man, Kapitan Ameryka, czy Thor.

W sobotę podczas panelu Comic Con w San Diego zapowiedziano produkcje, które stworzą czwartą fazę MCU. Wśród nich są filmy przedstawiające zupełnie nowe postacie kinowego uniwersum ("The Eternals", "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings"), a także kontynuację przygód znanych bohaterów ("Czarna Wdowa", "Doctor Strange in the Mulitverse of Madness", "Thor: Love and Thunder").

Na czwartą fazę składać mają się również seriale, które mają być dostępne jedynie w płatnej usłudze streamingowej Disney+. Jej premiera w Stanach Zjednoczonych zaplanowana jest na listopad 2019 r.

bas/hlk/ "The Hollywood Reporter", polsatnews.pl