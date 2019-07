Zamieszanie wokół wyboru filmów na festiwal w Gdyni. Dołączono cztery dodatkowe tytuły

Cztery dodatkowe filmy, rekomendowane wcześniej przez Zespół Selekcyjny, zostały włączone do Konkursu Głównego 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - zdecydował Komitet Organizacyjny wydarzenia. Oznacza to, że w Konkursie Głównym rywalizować będzie w sumie 20 obrazów.

Komitet Organizacyjny poinformował w piątek, że do Konkursu Głównego 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych włączył filmy rekomendowane przez Zespół Selekcyjny: "Interior" Marka Lechkiego; "Mowa ptaków" Xawerego Żuławskiego; debiut "Supernova" Bartosza Kruhlika oraz "Żużel" Doroty Kędzierzawskiej.

"Podejmując tę decyzję w trybie wyjątkowym, Komitet Organizacyjny 44. FPFF kierował się dobrem polskiego środowiska filmowego, a także Festiwalu, który jest najważniejszą doroczną prezentacją aktualnego dorobku polskiej kinematografii" - napisał Komitet Organizacyjny w oświadczeniu, dodając, że "w związku z nieporozumieniami wokół interpretacji Regulaminu Festiwalu, Komitet Organizacyjny przychylił się do apeli przedstawicieli środowiska filmowego, w tym Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Gildii Reżyserów Polskich oraz PSC Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych".

"Nie chcą nas na gdyńskim festiwalu"

W piątek na stronie festiwalu pojawiła się lista 16 pełnometrażowych filmów fabularnych zakwalifikowanych w tym roku do rywalizacji o Złote Lwy. Wśród zakwalifikowanych fabuł zabrakło zarekomendowanych przez zespół selekcyjny filmów "Interior" Marka Lechkiego, "Supernova" Bartosza Kruhlika (debiut), "Żużel" Doroty Kędzierzawskiej i "Mowa ptaków" Xawerego Żuławskiego. Po publikacji listy 16 uczestników tegorocznego konkursu część środowiska filmowego krytykowała wybór filmów.

Producent "Mowy ptaków" Marcin Wierzchosławski napisał w sobotę w mediach społecznościowych: "Tak, to prawda, nie chcą nas na gdyńskim festiwalu. Pomimo jednogłośnej rekomendacji Zespołu Selekcyjnego organizatorzy festiwalu w Gdyni zdecydowali o wykluczeniu filmu Xawerego Żuławskiego z możliwości uczestnictwa w konkursie głównym".

W składzie Zespołu Selekcyjnego, który dokonał wyboru filmów, byli reżyser i scenarzystka Kinga Dębska (przewodnicząca), operator i reżyser Wojciech Staroń, reżyser Leszek Dawid, kostiumografka Jagna Janicka i reżyser Kuba Czekaj. Po kontrowersjach związanych z wyborem filmów do konkursu głównego wszyscy członkowie Zespołu Selekcyjnego zrezygnowali z udziału w Radzie Programowej imprezy.

Wpłynęło 40 zgłoszeń

We wtorek dyrektor festiwalu Leszek Kopeć opublikował komunikat, w którym wyjaśniał, że ostatecznego wyboru filmów dokonał Komitet Organizacyjny, opierając się na zasadach opisanych w paragrafie 7. regulaminu. Punkt ten głosi, że do konkursu głównego kwalifikuje się maksymalnie 16 filmów, a w ramach preselekcji Zespół Selekcyjny rekomenduje do udziału w Konkursie Głównym maksymalnie 20 filmów, spośród których Komitet Organizacyjny jest zobowiązany zatwierdzić, co najmniej osiem. Ostatecznej kwalifikacji filmów do Konkursu Głównego dokonuje Komitet Organizacyjny.

Dyrektor poinformował, że "na festiwal wpłynęło 40 zgłoszeń fabularnych filmów pełnometrażowych, Zespół Selekcyjny zarekomendował 21 filmów, z czego 13 zostało zaakceptowanych przez Komitet. Następnie Komitet uzupełnił zestaw filmów o 3 tytuły" oraz, że "w drodze głosowania odrębnie nad każdym filmem wybrano 16 filmów do Konkursu Głównego".

Debata o festiwalu

O dołączenie do konkursu filmów rekomendowanych przez Komisję Selekcyjną w drodze wyjątku - tak, aby twórcy filmów niezakwalifikowanych w ostatecznej selekcji nie mieli poczucia krzywdy, zwrócił się do władz festiwalu filmowego w Gdyni Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

W wystosowanym w czwartek liście skierowanym do Radosława Śmigulskiego, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, oraz dyrektora festiwalu Leszka Kopcia, Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich apeluje o uszanowanie decyzji Zespołu Selekcyjnego i włączenie do konkursu rekomendowanych, ale ostatecznie niezakwalifikowanych filmów.

"W związku z nieporozumieniami, jakie zaistniały wokół interpretacji regulaminu 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości dołączenia do konkursu filmów rekomendowanych przez Komisję Selekcyjną w drodze wyjątku, tak, aby twórcy filmów niezakwalifikowanych w ostatecznej selekcji nie mieli poczucia krzywdy" - napisał Bromski.

"Jednocześnie pragnę zawiadomić, że w trakcie tegorocznego Forum SFP podczas gdyńskiego Festiwalu zorganizujemy dyskusję środowiskową na temat kształtu i formuły Festiwalu, na która serdecznie zapraszam" - dodał prezes SFP.

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą dyrektor festiwalu Leszek Kopeć, przewodniczący Rady Programowej Wojciech Marczewski, wiceminister kultury Paweł Lewandowski, Jacek Bromski (prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich), Radosław Śmigulski (dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej), Jacek Kurski (prezes TVP), Krzysztof Olendzki (dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza), Rafał Wiśniewski (dyrektor Narodowego Centrum Kultury), Artur Adamski (wicedyrektor Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP), Agnieszka Odorowicz (Cyfrowy Polsat) oraz przedstawiciele pomorskiego samorządu i miasta Gdynia.

44. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 16-21 września 2019 roku w Gdyni.

WIDEO - Kamuflaż i komunikacja. Naukowcy zbadali, dlaczego pandy są biało-czarne Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ PAP