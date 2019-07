"Chcemy rozmawiać z ludźmi, pytać co trzeba dołożyć do sześciopaku". Schetyna odwiedził Tarnów

- Chcemy rozmawiać z ludźmi: z Polkami, z Polakami, pytać, co jeszcze trzeba dołożyć, co trzeba dodać do sześciopaku. Każda taka rozmowa ma sens, to są ważne rozmowy, bo to jest inwestycja w dobry program, który ma służyć ludziom - mówił w sobotę lider PO Grzegorz Schetyna podczas wizyty w Tarnowie (Małopolskie).