"Prosimy o przedstawienie wyliczeń związanych z propozycjami". Dworczyk apeluje do Schetyny

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej w miniony weekend w wystąpieniu podczas Forum Programowego Koalicji Obywatelskiej przedstawił sześć głównych zmian, których Polska "pilnie potrzebuje, a Polacy się ich domagają". Zapowiedział m.in. podwyżki płac, gruntowne zmiany w ochronie zdrowia, utrzymanie trzynastej emerytury, zniesienie handlu w niedzielę, program ochrony klimatu, w tym wyeliminowanie węgla w energetyce do 2040 r., wprowadzenie związków partnerskich.



- W ostatnich dniach słyszymy bardzo dużo zapowiedzi formułowanych przez przewodniczącego Schetynę, przez polityków Platformy Obywatelskiej, dotyczących m.in. zmian podatkowych, dodatkowych programów solidarnościowych czy społecznych - powiedział Dworczyk na konferencji prasowej w Sejmie.

"Żadnych wiarygodnych wyliczeń"



Podkreślił, że w polityce liczy się przede wszystkim wiarygodność. - Stąd musimy ponowić pytanie do przewodniczącego Schetyny: prosimy o przedstawienie wyliczeń związanych z propozycjami przedstawianymi w ostatnich tygodniach przez PO - oświadczył szef KPRM.



Dodał, że mimo postulatów polityków PiS w tej sprawie, do tej pory nie przedstawiono "żadnych wiarygodnych wyliczeń i informacji, w jaki sposób te programy mają być zrealizowane".



Dworczyk powiedział, że PiS chce prowadzić dialog i merytoryczną dyskusję, dlatego politycy ugrupowania ponawiają apel do PO. - Polityka powinna być wiarygodna i politycy powinni być wiarygodni, dlatego rozmawiajmy poważnie - dodał. - Panie przewodniczący prosimy o przedstawienie wyliczeń, żeby nie mamić Polaków pustymi obietnicami, co państwo w ostatnich dniach czynicie - zaapelował szef KPRM do Schetyny.

"Będziemy mówić o podatkach"



Poseł PiS Jarosław Krajewski zaznaczał natomiast, że ugrupowanie rządzące od początku obecnej kadencji mówiło o obniżce podatków.

- I słowa dotrzymaliśmy. Obniżyliśmy CIT do najniższego poziomu w Europie. Obniżyliśmy podatek dla osób najmłodszych - do 26 roku życia - do zera. Wprowadzamy rozwiązanie, które zagwarantuje 25 milionom Polaków obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych do 17 proc. - mówił.

- Działamy opierając się na zasadzie "3xP", chcemy stworzenia systemu podatkowego, który jest oparty o zasadę przejrzystości, jest prosty i jest przyjazny dla podatników - dodał Krajewski.



W tym kontekście Dworczyk zapewnił, że w przyszłej kadencji "dalej celem działania PiS będzie budowa państwa o charakterze solidarnościowo-republikańskim". - Na pewno w naszym programie również będziemy mówić o podatkach - zapowiedział.

