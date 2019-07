Sejm przyjął ustawę wprowadzającą "500 plus" dla niepełnosprawnych

Sejm uchwalił w piątek ustawę, która zakłada przyznanie świadczenia uzupełniającego w kwocie 500 zł osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Sejm przyjął poprawkę złożoną przez Kukiz'15, która zakłada podwyższenie kwoty uprawniającej do otrzymania dodatku do wysokości płacy minimalnej.

Za uchwaleniem ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z poprawką głosowało 428 posłów, dwóch było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Poprawkę przyjęta przez Sejm została zgłoszona przez Kukiz'15 i dotyczy podniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do najniższej płacy krajowej.

Od marca renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1100 zł. Natomiast obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł brutto.

Za poprawką głosowało 197 posłów, przeciw było 133, wstrzymało się pięciu. Po przegłosowaniu poprawki marszałek Sejmu zwołał Konwent Seniorów. Po trzyminutowej przerwie Sejm kontynuował obrady.

Świadczenie finansowane z funduszu solidarnościowego

O świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (chodzi o orzeczenia o: całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; o niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji).

Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS lub do innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe. Dodatek w wysokości 500 zł będzie przysługiwać od miesiąca, w którym przyjęto prawidłowo złożony wniosek.

Świadczenie i koszty obsługi mają być finansowane z pieniędzy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przewidziano także możliwość udzielenia pożyczki SFWON przez Fundusz Pracy oraz przekazywanie mu dotacji z budżetu państwa.

Ustawa wejdzie w życie 1 października br.

