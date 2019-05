Premier: "500 plus" dla niepełnosprawnych to koszt 3 mld zł rocznie

Mam nadzieję, że projekt ustawy o dodatkowym 500 złotych miesięcznie dla dorosłych osób z niepełnosprawnością trafi w czerwcu do Sejmu. Roczny koszt programu to około 3 mld zł - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, z szacunków wynika, że z tego wsparcia będzie mogło skorzystać ponad pół miliona osób.