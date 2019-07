Morawiecki o "500 plus" dla niepełnosprawnych: rząd stara się usuwać szklane sufity i bariery

- Niepełnosprawni to grupa, która wymaga szczególnej troski, opieki i wsparcia całego społeczeństwa; zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie programu społecznego, który chociaż odrobinę pomoże w życiu osobom najbardziej poszkodowanym przez los - powiedział w środę w Sejmie premier.

Posłowie zajmują się pierwszym czytaniem rządowego projektem ustawy "500 plus" dla niepełnosprawnych.

Morawiecki podkreślił, że od początku kadencji rząd stara się "usuwać szklane sufity i bariery dla tych grup społeczeństwa, które w poprzednich latach miały zdecydowanie najtrudniej". Do takich grup - jak mówił premier - należą rodziny wielodzietne, seniorzy, czy osoby z niepełnosprawnościami.

"W czasach naszych poprzedników środki przepływały jak przez durszlak"

- Dlatego zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie kolejnego programu (...) społecznego, który będzie starał się chociaż odrobinę pomóc w życiu tym osobom, które są najbardziej poszkodowane przez los, osobom z niepełnosprawnościami - mówił Morawiecki.

- To jest program, który też bardzo wyraźnie widać, jak mocno zależy od sprawności i sprawczości całego państwa. To nie jest tak, że przez poprzednie lata można było przeprowadzić te zmiany w sposób łatwy. To dlatego w czasach naszych poprzedników nie były możliwe pewne zmiany, ponieważ wtedy przepływały środki, jak przez durszlak. Nie było możliwości pozyskania do budżetu ze względu na mafie VAT-owskie, ze względu na znane już nam dzisiaj patologie - mówił premier.

- My w taki sposób zarządziliśmy finansami publicznymi, wprowadziliśmy dyscyplinę finansów publicznych, że dzisiaj jest możliwość przekazania kolejnych środków osobom z niepełnosprawnościami - dodał szef rządu.

"W roku 2019 będzie to powyżej 20 mld zł"

Premier podkreślił, że rząd wprowadził dyscyplinę finansową tak, że jest możliwość przekazania kolejnych środków niepełnosprawnych.

- W liczbach wygląda to w taki sposób: ok. 15,5 mld zł w roku 2015, w roku 2019 będzie to powyżej 20 mld zł, a uwzględniając efekt tej ustawy, co do której mam głębokie przekonanie, że wysoka izba ją przyjmie i głęboką prośbę o to, będzie to w cyklu rocznym ok. 23 mld zł. A więc zdecydowanie powyżej 33 proc., ok. 40 proc. większe wydatki w ciągu kilku lat i zdecydowanie przekraczające wzrost PKB, czy jakikolwiek inne miary tego typu porównawcze - zauważył szef rządu.

ac/luq/ PAP