Sejmowa komisja za projektem ws. 500 plus dla osób niepełnosprawnych

Projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jednogłośnie poparła w środę sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny.

Tym samym komisja nie poparła poprawek zaproponowanych przez posłów opozycji. Poprawki dotyczyły m.in. podniesienia kwoty kryterium dochodowego lub całkowitego usunięcia tegoż kryterium.

Zgodnie z projektem o dodatek 500 zł będą mogły wnioskować jedynie osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, lub które otrzymują świadczenia w kwocie niższej niż najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od marca renta ta wynosi 1100 zł brutto.

Wcześniej w środę na posiedzeniu plenarnym odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zakłada on wprowadzenie comiesięcznego dodatku 500 zł dla dorosłych osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

jm/ PAP