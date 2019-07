Rzeszowski youtuber przed kamerą zaatakował pijanego mężczyznę. Sponsor zerwał z nim współpracę

"Kiszak" ma 25 lat. W internecie streamuje to, jak radzi sobie w grach na komputerowych, co śledzi po kilka tysięcy osób. W zeszły piątek youtuber postanowił jednak wstać zza biurka i pokazać fanom, jak spędza wieczory ze znajomymi w realu.

Wszystko szło zgodnie z planem, do czasu aż na bulwarach nad Wisłokiem spotkał pijanego mężczyznę w średnim wieku. Na udostępnionym przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych nagraniu widać, że 25-latek próbuje ośmieszyć mężczyznę, a ten w odpowiedzi strąca czapkę z głowy Mateusza D., co wprawia youtubera we wściekłość.

"Kiszak" obraża ofiarę, uderza ją w głowę i przewraca na chodnik. Nie wiadomo, co robi dalej, bo jego kolega, przestaje nagrywać zdarzenie w obawie przed konsekwencjami. Te jednak już się pojawiły.

Reakcja sponsora

Choć cały stream usunięto, to nagranie kluczowej sceny pozostało w sieci. Gdy sprawa nabrała rozgłosu, sponsor "Kiszaka" wycofał się ze współpracy.

"Po zobaczeniu materiału, poinformowaliśmy go o natychmiastowym rozwiązaniu umowy. Otrzymał już wszystkie stosowne dokumenty" - brzmi fragment oświadczenia firmy G2A.com.

W dodatku sprawą zajęła się policja, która oprócz nagrania dysponuje zapisem z kamer monitoringu. Mundurowi ustalili, że zaatakowany mężczyzna to 40-letni mieszkaniec Rzeszowa. Ani on, ani "Kiszak" nie zostali jeszcze przesłuchani.

- Trwa postępowanie sprawdzające, które prowadzone jest w kierunku artykułu 157 Kodeksu karnego, czyli naruszenia narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwającego powyżej dni siedmiu. Jest to wstępna kwalifikacja, cały czas są zbierane informacje - poinformował Polsat News nadkomisarz Adam Szeląg z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Skrucha

Mateusz D. odniósł się do sprawy na Facebooku, przyznając, że "sytuacja mocno wymknęła się spod kontroli". "Doszło do aktu przemocy, której sam nie toleruję oraz uważam ją za cholernie złą" - przekazał.

Dodał, że odnalazł zaatakowanego mężczyznę "szczerze przeprosił" i "w sposób w pełni go satysfakcjonujący zadośćuczynił mu całe zajście". Na dowód opublikował wspólne zdjęcie.

WIDEO - Pan Maciej zgubił obrączkę, którą nosiła jego zmarła żona. Poprosił o pomoc w jej znalezieniu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/ml/msl/ polsatnews.pl/Polsat News