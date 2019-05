"43 proc. nastolatków co najmniej raz w tygodniu ogląda patostreaming". Bodnar w "Graffiti"

- To jest zjawisko powszechne, to nie jest margines życia w internecie (...) 43 proc. nastolatków co najmniej raz na tydzień zapoznaje się z takimi treściami - mówił o zjawisku patostreamingu gość "Graffiti" Polsat News, Adam Bodnar. Jak dodał, szkoły powinny mieć obowiązek uświadamiania młodzieży o niebezpieczeństwach związanych z takimi transmisjami.