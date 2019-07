Czarzasty: jeżeli nie pójdziemy wspólnie do wyborów, PiS wygra

- Jedyna drogą do wygrania z PiS-em jest jeden blok. Jeżeli ktoś mówi coś innego, to potencjalnie widzi możliwość koalicji z PiS-em. Jeżeli Platforma Obywatelska nie zdecyduje się na budowanie jednego bloku, to znaczy, że nie chce wygrać i weźmie za to odpowiedzialność - powiedział Czarzasty w Polsat News.

- Ja wierze w tę koalicję, oceniam ją pozytywnie, będę ostatnim podmiotem, który z tej koalicji wyjdzie - dodał. Przypomniał, że Koalicja Europejska zdobyła w wyborach do Parlamentu Europejskiego 38 proc. głosów i straciła 7 proc. do PiS-u.

- To był fantastyczny wynik, jak na strukturę, która trwała trzy miesiące - zauważył lider SLD.

Według niego przez najbliższe 2,5 miesiąca nie mam możliwości, żeby powstało coś "lepszego, silniejszego".

- Jeżeli nie pójdziemy wspólnie do wyborów, PiS wygra. Nie ma w ogóle dyskusji w tej sprawie - dodał.

Czarzasty zapowiedział również, że "jeżeli ten projekt (wspólnej koalicji - red.) zostanie przez ludzi nierozsądnych rozbity, w czwartek zacznę tworzyć blok lewicowy.

Planujemy kontynuację tematu.

